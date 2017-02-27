Realist написав:У нас зараз 2023 рік. За два роки відбулись КОЛОСАЛЬНІ зміни. Взимку був в МРЕО. Там якраз екзамени здавали. Серед тих хто здавав "на око" на 5-7 жінок припадав 1 чоловік. Робіть висновки..
Отож бо и воно, що "на око"... Сегодня 5-7 на 1, а завтра 1 на 10. Выйди на улицу, встань около оживленной дороги в час пик - и посчитай, сколько проедет женщин за рулем за час, и сколько мужчин. И будет тебе твоё "на око". "Колоссальные изменения" только в том, что нет мужиков в очереди за правами - просто они уже есть давно у тех, кто хотел получить. Плюс очень многие в ВСУ водителями, и там же получали права по ускоренной программе.
Ну и некоторый ажиотаж в МРЭО у женщин связан с тем, что получить права в Украине намного дешевле, чем в Европе. Кто хочет остаться там на ПМЖ, торопятся получить права тут.
Realist написав:Цікава картинка Шановні форумчани, що скажете. Із чим це повязано? Боюсь зробити поспішні та не вірні висновки. Проте на мою думку диванного експерта (без профільної освіти), то не є дуже добре коли гроші бізнесу не в роботі, а в банках. Прошу коментувати.
Це ж частка, а не розмір. Взагалі ні про що не говорить, хіба що про те, що фізособи активніше виносили гроші з банків, ніж юрособи. Або юрособи більше офіційно заробляють, ніж фізособи, підвищуючи свою частку.
Zebra написав:Тобто уявіть офіс або завод, адміністрацію чи де ви працюєте. І приберіть 1/3 працівників. Бо їх фізично через 15 років стане на третину менше.
Який жах. А безробіття за приблизними даними у нас теж близько третини. Тобто у 2037 на всіх чекає працевлаштування?
Только учтите, что сейчас за границей около 5 миллионов наших беженцев. И подавляющее число из них - это женщины трудоспособного возраста, плюс очень много детей. Часть да, вернутся. Но даже по осторожным опросам европейских служб до 2.7 миллионов беженцев хотят остаться в Европе на ПМЖ. Из них 70% - это женщины от 25 до 45 лет. Плюс дети, ведь выезжали в основном из-за детей. А если даже 2 миллиона женщин не вернется, да еще и с детьми, то демографический кризис будет у нас намного глубже! Добавьте сюда еще и период минимум 5-10 лет на восстановление экономики после войны, и получим очень грустную картину... Чтобы нормально жить, придется делать из Украины высокотехнологичную страну, где людей будет заменять автоматика где только можно.