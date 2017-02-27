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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10630106311063210633

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 78
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
14%
11
37,00-37,50
44%
34
37,50-38,00
22%
17
38,00-38,50
8%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:47

  Realist написав:У нас зараз 2023 рік. За два роки відбулись КОЛОСАЛЬНІ зміни.
Взимку був в МРЕО. Там якраз екзамени здавали. Серед тих хто здавав "на око" на 5-7 жінок припадав 1 чоловік. Робіть висновки..

Отож бо и воно, що "на око"... Сегодня 5-7 на 1, а завтра 1 на 10. Выйди на улицу, встань около оживленной дороги в час пик - и посчитай, сколько проедет женщин за рулем за час, и сколько мужчин. И будет тебе твоё "на око". "Колоссальные изменения" только в том, что нет мужиков в очереди за правами - просто они уже есть давно у тех, кто хотел получить. Плюс очень многие в ВСУ водителями, и там же получали права по ускоренной программе.

Ну и некоторый ажиотаж в МРЭО у женщин связан с тем, что получить права в Украине намного дешевле, чем в Европе. Кто хочет остаться там на ПМЖ, торопятся получить права тут.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Нацбанк назвав 7 банків, які приймають стару інвалюту на інкасо — комісії від 10% до 50%
https://minfin.com.ua/ua/2023/07/13/108896327/

НБУ надав на запит «Мінфіну» список цієї 7-ки, а ми продзвонили їх контакт-центри і дізналися розміри комісій при прийнятті зношеної валюти:

Райффайзен Банк — 10% суми;
ПУМБ — 12% суми;
Акордбанк — 15% суми;
Кредобанк — 15% суми (мінімум 350 грн);
Перший інвестиційний банк — 15% суми;
Укрексімбанк (послуга припинена) — 20% суми;
МТБ Банк — 50% суми.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:20

  Realist написав:Цікава картинка
Шановні форумчани, що скажете. Із чим це повязано?
Боюсь зробити поспішні та не вірні висновки. Проте на мою думку диванного експерта (без профільної освіти), то не є дуже добре коли гроші бізнесу не в роботі, а в банках.
Прошу коментувати.

Це ж частка, а не розмір.
Взагалі ні про що не говорить, хіба що про те, що фізособи активніше виносили гроші з банків, ніж юрособи. Або юрособи більше офіційно заробляють, ніж фізособи, підвищуючи свою частку.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 16:29

  yuri_m написав:
  zerocool написав:
  Zebra написав:Тобто уявіть офіс або завод, адміністрацію чи де ви працюєте. І приберіть 1/3 працівників. Бо їх фізично через 15 років стане на третину менше.

Який жах. А безробіття за приблизними даними у нас теж близько третини. Тобто у 2037 на всіх чекає працевлаштування? :D

Только учтите, что сейчас за границей около 5 миллионов наших беженцев. И подавляющее число из них - это женщины трудоспособного возраста, плюс очень много детей. Часть да, вернутся. Но даже по осторожным опросам европейских служб до 2.7 миллионов беженцев хотят остаться в Европе на ПМЖ. Из них 70% - это женщины от 25 до 45 лет. Плюс дети, ведь выезжали в основном из-за детей. А если даже 2 миллиона женщин не вернется, да еще и с детьми, то демографический кризис будет у нас намного глубже! Добавьте сюда еще и период минимум 5-10 лет на восстановление экономики после войны, и получим очень грустную картину... Чтобы нормально жить, придется делать из Украины высокотехнологичную страну, где людей будет заменять автоматика где только можно.

я про це писав ще у березні 2022 https://blog.i.ua/user/5380520/2390635/
Додам окремо що за рулем зараз у Львові багато жінок .
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:29

  Сибарит написав:Євро.................................40,2803................40,8581...+1.43%

А вот если бы гривна за день на 50 коп упала, тут бы не было места постам про беженцев.
Держим марку самой стабильной валюты :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:42

в спальнике одессы в классе, где учился младший из 32человек осталось 16...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yuri_m написав:Ну и некоторый ажиотаж в МРЭО у женщин связан с тем, что получить права в Украине намного дешевле, чем в Европе. Кто хочет остаться там на ПМЖ, торопятся получить права тут.

три моих знакомых ровесницы приезжали на время оформить права, пенсии, зубы и т.п.
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