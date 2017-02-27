Додано: Чет 13 лип, 2023 15:47

Realist написав: У нас зараз 2023 рік. За два роки відбулись КОЛОСАЛЬНІ зміни.

Взимку був в МРЕО. Там якраз екзамени здавали. Серед тих хто здавав "на око" на 5-7 жінок припадав 1 чоловік. Робіть висновки.. У нас зараз 2023 рік. За два роки відбулись КОЛОСАЛЬНІ зміни.Взимку був в МРЕО. Там якраз екзамени здавали. Серед тих хто здавав "на око" на 5-7 жінок припадав 1 чоловік. Робіть висновки..

Отож бо и воно, що "на око"... Сегодня 5-7 на 1, а завтра 1 на 10. Выйди на улицу, встань около оживленной дороги в час пик - и посчитай, сколько проедет женщин за рулем за час, и сколько мужчин. И будет тебе твоё "на око". "Колоссальные изменения" только в том, что нет мужиков в очереди за правами - просто они уже есть давно у тех, кто хотел получить. Плюс очень многие в ВСУ водителями, и там же получали права по ускоренной программе.Ну и некоторый ажиотаж в МРЭО у женщин связан с тем, что получить права в Украине намного дешевле, чем в Европе. Кто хочет остаться там на ПМЖ, торопятся получить права тут.