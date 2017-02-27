Realist написав:У нас зараз 2023 рік. За два роки відбулись КОЛОСАЛЬНІ зміни. Взимку був в МРЕО. Там якраз екзамени здавали. Серед тих хто здавав "на око" на 5-7 жінок припадав 1 чоловік. Робіть висновки..
Отож бо и воно, що "на око"... Сегодня 5-7 на 1, а завтра 1 на 10. Выйди на улицу, встань около оживленной дороги в час пик - и посчитай, сколько проедет женщин за рулем за час, и сколько мужчин. И будет тебе твоё "на око". "Колоссальные изменения" только в том, что нет мужиков в очереди за правами - просто они уже есть давно у тех, кто хотел получить. Плюс очень многие в ВСУ водителями, и там же получали права по ускоренной программе.
Ну и некоторый ажиотаж в МРЭО у женщин связан с тем, что получить права в Украине намного дешевле, чем в Европе. Кто хочет остаться там на ПМЖ, торопятся получить права тут.
Realist написав:Цікава картинка Шановні форумчани, що скажете. Із чим це повязано? Боюсь зробити поспішні та не вірні висновки. Проте на мою думку диванного експерта (без профільної освіти), то не є дуже добре коли гроші бізнесу не в роботі, а в банках. Прошу коментувати.
Це ж частка, а не розмір. Взагалі ні про що не говорить, хіба що про те, що фізособи активніше виносили гроші з банків, ніж юрособи. Або юрособи більше офіційно заробляють, ніж фізособи, підвищуючи свою частку.
Zebra написав:Тобто уявіть офіс або завод, адміністрацію чи де ви працюєте. І приберіть 1/3 працівників. Бо їх фізично через 15 років стане на третину менше.
Який жах. А безробіття за приблизними даними у нас теж близько третини. Тобто у 2037 на всіх чекає працевлаштування?
Только учтите, что сейчас за границей около 5 миллионов наших беженцев. И подавляющее число из них - это женщины трудоспособного возраста, плюс очень много детей. Часть да, вернутся. Но даже по осторожным опросам европейских служб до 2.7 миллионов беженцев хотят остаться в Европе на ПМЖ. Из них 70% - это женщины от 25 до 45 лет. Плюс дети, ведь выезжали в основном из-за детей. А если даже 2 миллиона женщин не вернется, да еще и с детьми, то демографический кризис будет у нас намного глубже! Добавьте сюда еще и период минимум 5-10 лет на восстановление экономики после войны, и получим очень грустную картину... Чтобы нормально жить, придется делать из Украины высокотехнологичную страну, где людей будет заменять автоматика где только можно.
Realist написав:Цікава картинка Шановні форумчани, що скажете. Із чим це повязано? Боюсь зробити поспішні та не вірні висновки. Проте на мою думку диванного експерта (без профільної освіти), то не є дуже добре коли гроші бізнесу не в роботі, а в банках. Прошу коментувати.
Це ж частка, а не розмір. Взагалі ні про що не говорить, хіба що про те, що фізособи активніше виносили гроші з банків, ніж юрособи. Або юрособи більше офіційно заробляють, ніж фізособи, підвищуючи свою частку.
по-перше не виносили, а заносили. бо за період війни доля безготівкових грошей значно зросла. наводив вже цифри - зараз майже 50% на 50%, а раніше доля безготівки була десь 20-25%. просто залишки на рахунках юросіб зростають швидше.
взагалі то, якщо гроші на рахунках - це не значить, що вони не в роботі. бо гроші на депозитах, здається не надто збільшилися. одна з можливих причин - зменшення тіньових обсягів (не певен).
тенденція є - залишки грошей зростають у юросіб, хоча виплачують їх фізичним особам. а от у яких саме секторах економіки, й яка причина - незрозуміла.
yuri_m написав:Только учтите, что сейчас за границей около 5 миллионов наших беженцев. И подавляющее число из них - это женщины трудоспособного возраста, плюс очень много детей. Часть да, вернутся. Но даже по осторожным опросам европейских служб до 2.7 миллионов беженцев хотят остаться в Европе на ПМЖ. Из них 70% - это женщины от 25 до 45 лет. Плюс дети, ведь выезжали в основном из-за детей. А если даже 2 миллиона женщин не вернется, да еще и с детьми, то демографический кризис будет у нас намного глубже! Добавьте сюда еще и период минимум 5-10 лет на восстановление экономики после войны, и получим очень грустную картину... Чтобы нормально жить, придется делать из Украины высокотехнологичную страну, где людей будет заменять автоматика где только можно.
Согласно данным ООН за апрель месяц, за рубежом находится больше 12 млн беженцев из Украины и идет небольшой ежемесячный прирост порядка 100 тыс. Более полумиллиона наших уже добрались до Штатов и Канады - их сразу можно минусовать, иначе за океан бы не поехали. 20% беженцев в Германии уже нашли работу - по их меркам это великолепная скорость интеграции. Финляндия и Норвегия создали отдельные госпрограммы по привлечению именно семей с детьми из Украины. Это как бы многое говорит об экономике и о курсе гривны после войны.
бажає залишитися багато - але на мовних курсах у тій же Німеччині це не дуже помітно. вже питав, що буде з допомогою у тих: - хто закінчив курси, але не знайшов роботу; - хто не зміг здати екзамен по мові.
є ще одне рішення - ейджизм зникне як фактор - будемо працювати в 60, 65, 70 років. як є. й десь недавно зустрілась думка - всі послуги стануть дуже дорогими - буде мало спеціалістів
насправді більше важлива не кількість населення, а продуктивність праці
звідки інфо про 20% працевлаштованих в Німеччині - мої знайомі, які мають можливість залишитися - ще вчаться чи підтверджують дипломи.