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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10631106321063310634

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 80
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
15%
12
37,00-37,50
43%
34
37,50-38,00
21%
17
38,00-38,50
8%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
6%
5
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 21:46

  undeadserf написав:Можливо хтось підкаже банк/мережу обмінок де можливо обміняти USD на EUR за кращим курсом?

Обычно Альфа (Сенс) и Рада всегда имели хороший кросс-курс. Но сейчас евро резко полез вверх, поэтому наверняка все менялы сильно сдвигают курс евро при обмене доллара. Лучше подождать день-два, пока движение остановится и перейдет в боковик.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 21:49

  Realist написав:Цікава картинка
Шановні форумчани, що скажете. Із чим це повязано?
Боюсь зробити поспішні та не вірні висновки. Проте на мою думку диванного експерта (без профільної освіти), то не є дуже добре коли гроші бізнесу не в роботі, а в банках.
Прошу коментувати.

подивився більш уважно - не на графік, а на цифри. у графіку дуже не вистачає інфо - це по гривневих чи по загальних коштах. скоріш за все по загальних.

висновок - зростання долю юросіб до 2018 - це виведення бізнесу з тіні. це й збільшення мінімальної зп, й збільшення безготівкового обігу, й електронне адміністрування ПДВ, й знищення банок-обналок...

по гривні взагалі грошей у юросіб на рахунках більше з 2015 року. найцікавіше почалося в 2019-2021 роках, коли пішло значне збільшення залишків на гривневих рахунках - на графіку цього не видно, бо зростало й у юриків, й у фізиків. так з 2018 по 2021
залишки у юросіб збільшились з 272 ярдів грн до 557 ярдів грн, у фізиків - з 268 ярдів грн до 457 ярдів грн. бачите в тому числі за рахунок емісію, яку проводили тихо й вправно.

по валюті цікавинки. по перше в 2013 на рахунках фізосіб було 23 ярди дол, а з 2015 по поточний час - десь в коридорі 8-10 ярдів дол. це до питання, а скільки у населення баксів. тільки з рахунків зняли 15 ярдів дол.

а от на рахунках юридичних осіб в 2015-2018 рр було десь 5 ярдів дол, в 2019-2021 - десь трохи менше 8 ярдів дол, під час війни впало до 7 ярдів, а зараз останні пару місяців - вже більше 9 ярдів дол. тобто бізнес долари по можливості не продає зараз - може курс не влаштовує? :roll:

щось таке 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 13 лип, 2023 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 21:49

В Національному банку України виступили проти заборони готівки, яку раніше ініціював заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Про це НБУ повідомив у відповідь на запит "Економічної правди", зазначивши, що така ідея суперечить базовим потребам громадян.

"На нашу думку, повна відмова від готівкових розрахунків в Україні сьогодні неможлива, особливо враховуючи воєнний стан. Адже у сучасних умовах громадяни повинні мати доступ до готівки, щоб мати можливість задовольняти свої базові потреби навіть у разі настання ймовірних критичних подій (блекаутів, воєнних дій тощо)", – підкреслили в Нацбанку.

Видання нагадало, що під час конференції з відбудови України у Лондоні заступник голови ОП Ростислав Шурма заявив, що Україна обговорює відмову від готівки.

"Ми це обговорюємо. Ми хочемо бути першою у світі cashless-економікою", – заявив тоді Шурма.

За його словами, відмова від готівки дозволила б подолати корупцію та ухилення від сплати податків, для яких готівкові кошти є ключовим елементом.

"Ростислав Шурма і раніше виступав за обмеження готівкових розрахунків. Зокрема, обговорюючи свою концепцію антикорупційної податкової реформи (відому як "10-10-10"), він не виключав запровадження податку на готівкові розрахунки, або ж заборону купувати за готівку підакцизні товари", – йдеться в матеріалі "Економічної правди".
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 23:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

мені чомусь відчувайка підказує, що все ж курс доляра в Україні буде скоро па50, незважаючи на ЗВР
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 01:04

  Yuri_61 написав:мені чомусь відчувайка підказує, що все ж курс доляра в Україні буде скоро па50, незважаючи на ЗВР

Па 50 не думаю, но 40+ осенью думаю увидим
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 07:54

  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:мені чомусь відчувайка підказує, що все ж курс доляра в Україні буде скоро па50, незважаючи на ЗВР

Па 50 не думаю, но 40+ осенью думаю увидим
знову зявляться сині у касі банків
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  75stasstas75 написав:Па 50 не думаю, но 40+ осенью думаю увидим


НБУ будет держать курс, и до конца года больше чем 38 грн за долар в самые жесткие дни грядущих блэкаутов осенью мы не увидм, ИМХО.

Если курс отпустить, то начнется паника, на тушение которой уйдет еще больше денег, чем НБУ сейчас вливает на рынок.
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:34

  sens написав:знову зявляться сині у касі банків


Акорд валютные депо выдает синими в Киеве
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 10:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Economist написав:Акорд валютные депо выдает синими в Киеве
Мне на прошлой неделн выдали белыми 2008 но хорошее качество.
Investor_K
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