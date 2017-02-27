Обычно Альфа (Сенс) и Рада всегда имели хороший кросс-курс. Но сейчас евро резко полез вверх, поэтому наверняка все менялы сильно сдвигают курс евро при обмене доллара. Лучше подождать день-два, пока движение остановится и перейдет в боковик.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 лип, 2023 21:46
Обычно Альфа (Сенс) и Рада всегда имели хороший кросс-курс. Но сейчас евро резко полез вверх, поэтому наверняка все менялы сильно сдвигают курс евро при обмене доллара. Лучше подождать день-два, пока движение остановится и перейдет в боковик.
Додано: Чет 13 лип, 2023 21:49
подивився більш уважно - не на графік, а на цифри. у графіку дуже не вистачає інфо - це по гривневих чи по загальних коштах. скоріш за все по загальних.
висновок - зростання долю юросіб до 2018 - це виведення бізнесу з тіні. це й збільшення мінімальної зп, й збільшення безготівкового обігу, й електронне адміністрування ПДВ, й знищення банок-обналок...
по гривні взагалі грошей у юросіб на рахунках більше з 2015 року. найцікавіше почалося в 2019-2021 роках, коли пішло значне збільшення залишків на гривневих рахунках - на графіку цього не видно, бо зростало й у юриків, й у фізиків. так з 2018 по 2021
залишки у юросіб збільшились з 272 ярдів грн до 557 ярдів грн, у фізиків - з 268 ярдів грн до 457 ярдів грн. бачите в тому числі за рахунок емісію, яку проводили тихо й вправно.
по валюті цікавинки. по перше в 2013 на рахунках фізосіб було 23 ярди дол, а з 2015 по поточний час - десь в коридорі 8-10 ярдів дол. це до питання, а скільки у населення баксів. тільки з рахунків зняли 15 ярдів дол.
а от на рахунках юридичних осіб в 2015-2018 рр було десь 5 ярдів дол, в 2019-2021 - десь трохи менше 8 ярдів дол, під час війни впало до 7 ярдів, а зараз останні пару місяців - вже більше 9 ярдів дол. тобто бізнес долари по можливості не продає зараз - може курс не влаштовує?
щось таке
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 13 лип, 2023 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 лип, 2023 21:49
В Національному банку України виступили проти заборони готівки, яку раніше ініціював заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Про це НБУ повідомив у відповідь на запит "Економічної правди", зазначивши, що така ідея суперечить базовим потребам громадян.
"На нашу думку, повна відмова від готівкових розрахунків в Україні сьогодні неможлива, особливо враховуючи воєнний стан. Адже у сучасних умовах громадяни повинні мати доступ до готівки, щоб мати можливість задовольняти свої базові потреби навіть у разі настання ймовірних критичних подій (блекаутів, воєнних дій тощо)", – підкреслили в Нацбанку.
Видання нагадало, що під час конференції з відбудови України у Лондоні заступник голови ОП Ростислав Шурма заявив, що Україна обговорює відмову від готівки.
"Ми це обговорюємо. Ми хочемо бути першою у світі cashless-економікою", – заявив тоді Шурма.
За його словами, відмова від готівки дозволила б подолати корупцію та ухилення від сплати податків, для яких готівкові кошти є ключовим елементом.
"Ростислав Шурма і раніше виступав за обмеження готівкових розрахунків. Зокрема, обговорюючи свою концепцію антикорупційної податкової реформи (відому як "10-10-10"), він не виключав запровадження податку на готівкові розрахунки, або ж заборону купувати за готівку підакцизні товари", – йдеться в матеріалі "Економічної правди".
Додано: Чет 13 лип, 2023 23:45
Re: Валютний ринок в контексті ДС
мені чомусь відчувайка підказує, що все ж курс доляра в Україні буде скоро па50, незважаючи на ЗВР
Додано: П'ят 14 лип, 2023 01:04
Додано: П'ят 14 лип, 2023 07:54
Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
НБУ будет держать курс, и до конца года больше чем 38 грн за долар в самые жесткие дни грядущих блэкаутов осенью мы не увидм, ИМХО.
Если курс отпустить, то начнется паника, на тушение которой уйдет еще больше денег, чем НБУ сейчас вливает на рынок.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:34
Додано: П'ят 14 лип, 2023 10:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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