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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:08
sens написав: Investor_K написав: Economist написав:
Акорд валютные депо выдает синими в Киеве
Мне на прошлой неделн выдали белыми 2008
но хорошее качество.
справді
є 6 або 9 у кінці
З якою метою запитуєте?
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:15
Investor_K написав:
запитуєте?
відповідайте , звідки взяли 2008
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:20
sens написав: Investor_K написав:
запитуєте?
відповідайте , звідки взяли 2008
Супостати підкинули.https://m.youtube.com/watch?v=aUqjssDyHm4
Востаннє редагувалось Investor_K
в П'ят 14 лип, 2023 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:22
Investor_K написав:
Супостати підкинули.
коли Аккорд став тим чи ви його обізвали чи зір підвів
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:39
коли вам знову видадуть банкнотами по 4,6,7,8,9,11,12,13,14 доларів від 2008 випуску напишіть в особисті
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