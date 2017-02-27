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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10632106331063410635

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 80
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
15%
12
37,00-37,50
43%
34
37,50-38,00
21%
17
38,00-38,50
8%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
6%
5
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:08

  sens написав:
  Investor_K написав:
  Economist написав:Акорд валютные депо выдает синими в Киеве
Мне на прошлой неделн выдали белыми 2008 но хорошее качество.

справді :?:
є 6 або 9 у кінці :mrgreen:

З якою метою запитуєте?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:запитуєте?
відповідайте , звідки взяли 2008
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:20

  sens написав:
  Investor_K написав:запитуєте?
відповідайте , звідки взяли 2008

Супостати підкинули.
https://m.youtube.com/watch?v=aUqjssDyHm4
Востаннє редагувалось Investor_K в П'ят 14 лип, 2023 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Супостати підкинули.
коли Аккорд став тим чи ви його обізвали чи зір підвів
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:39

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:запитуєте?
відповідайте , звідки взяли 2008

Супостати підкинули.
https://m.youtube.com/watch?v=aUqjssDyHm4

коли вам знову видадуть банкнотами по 4,6,7,8,9,11,12,13,14 доларів від 2008 випуску напишіть в особисті
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:коли вам знову видадуть банкнотами по 4,6,7,8,9,11,12,13,14 доларів від 2008 випуску напишіть в особисті
Ціную Вашу здатність до дуркування. Це знімає стрес. :D
Investor_K
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