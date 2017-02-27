Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:50

Українські банки за пʼять місяців 2023 року заробили 53,6 млрд грн. Це у 2,2 раза більше показника відповідного періоду 2021-го, повідомив сервіс Опендатабот. Такий результат є найкращим за останні пʼять років. Топ банків за обсягом заробітків традиційно очолює ПриватБанк.



Ключові факти



59 із 65 працюючих наразі банків, тобто 91% установ, отримали прибуток у розмірі 53,66 млрд грн, а шість (9%) банків – збитки у розмірі 73,19 млн грн. Всі банки зі збитками – з приватним капіталом.



Більша частина загального прибутку, а саме 59%, належить державним банкам. Загалом за пʼять місяців поточного року вони заробили 31,43 млрд грн.



Левову частку цих коштів – 81% – отримав ПриватБанк. Його прибутки сягнули 25,48 млрд грн, або 47,5% від загальної суми заробітків усіх українських банків за вказаний період. У січні–травні 2023-го ПриватБанк отримав майже утричі більший прибуток порівняно з відповідним періодом у 2021 році (8,69 млрд грн).



Також із позитивним балансом закінчили перші пʼять місяців поточного року й усі 15 банків, які мають іноземний капітал. Загалом ці фінустанови заробили 15,01 млрд гривень – 28% від загального прибутку банків України. Ці показники в 1,7 раза перевищують результати аналогічного періоду 2021 року (8,7 млрд грн).



Лідером цієї банківської групи за результатами пʼяти місяців поточного року став Райффайзен банк із заробітками у 3,26 млрд грн. До трійки також увійшли Укрсиббанк (2,89 млрд грн) та ОТП банк (2,57 млрд грн). Разом ці три банки отримали 58% усього прибутку вказаної банківської групи.



Група банків з приватним капіталом, яка налічує 46 установ, за пʼять місяців поточного року також була у плюсі – 7,15 млрд грн, що становить 13% від загального прибутку всіх українських банків. Тож вони перевершили свої здобутки за відповідний період 2021 року в 1,5 раза.



Трійка банків з приватним капіталом за отриманими прибутками вкотре очолює ПУМБ (2,99 млрд грн). Друге і третє місця посіли Універсал банк (1,31 млрд грн) і банк «Південний» (0,55 млрд грн).



За розміром прибутків з початку року лідирують ПриватБанк, Райффайзен банк і ПУМБ.