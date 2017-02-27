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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:08
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:15
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:20
Супостати підкинули.
Востаннє редагувалось Investor_K в П'ят 14 лип, 2023 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:39
коли вам знову видадуть банкнотами по 4,6,7,8,9,11,12,13,14 доларів від 2008 випуску напишіть в особисті
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:44
Шамарін,ви здатні на більше чим знімати стрес відповідаючи на чиїсь пости і обвіняти когось в дуркуватості. Але про 2008 рік це 100 відсотків ваша необізнаність , перевіряйте свої сотки з написом УАН ДОЛЯР вчить іноземні мови
Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:07
Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:50
Українські банки за пʼять місяців 2023 року заробили 53,6 млрд грн. Це у 2,2 раза більше показника відповідного періоду 2021-го, повідомив сервіс Опендатабот. Такий результат є найкращим за останні пʼять років. Топ банків за обсягом заробітків традиційно очолює ПриватБанк.
Ключові факти
59 із 65 працюючих наразі банків, тобто 91% установ, отримали прибуток у розмірі 53,66 млрд грн, а шість (9%) банків – збитки у розмірі 73,19 млн грн. Всі банки зі збитками – з приватним капіталом.
Більша частина загального прибутку, а саме 59%, належить державним банкам. Загалом за пʼять місяців поточного року вони заробили 31,43 млрд грн.
Левову частку цих коштів – 81% – отримав ПриватБанк. Його прибутки сягнули 25,48 млрд грн, або 47,5% від загальної суми заробітків усіх українських банків за вказаний період. У січні–травні 2023-го ПриватБанк отримав майже утричі більший прибуток порівняно з відповідним періодом у 2021 році (8,69 млрд грн).
Також із позитивним балансом закінчили перші пʼять місяців поточного року й усі 15 банків, які мають іноземний капітал. Загалом ці фінустанови заробили 15,01 млрд гривень – 28% від загального прибутку банків України. Ці показники в 1,7 раза перевищують результати аналогічного періоду 2021 року (8,7 млрд грн).
Лідером цієї банківської групи за результатами пʼяти місяців поточного року став Райффайзен банк із заробітками у 3,26 млрд грн. До трійки також увійшли Укрсиббанк (2,89 млрд грн) та ОТП банк (2,57 млрд грн). Разом ці три банки отримали 58% усього прибутку вказаної банківської групи.
Група банків з приватним капіталом, яка налічує 46 установ, за пʼять місяців поточного року також була у плюсі – 7,15 млрд грн, що становить 13% від загального прибутку всіх українських банків. Тож вони перевершили свої здобутки за відповідний період 2021 року в 1,5 раза.
Трійка банків з приватним капіталом за отриманими прибутками вкотре очолює ПУМБ (2,99 млрд грн). Друге і третє місця посіли Універсал банк (1,31 млрд грн) і банк «Південний» (0,55 млрд грн).
За розміром прибутків з початку року лідирують ПриватБанк, Райффайзен банк і ПУМБ.
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