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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10633106341063510636

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 80
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
15%
12
37,00-37,50
43%
34
37,50-38,00
21%
17
38,00-38,50
8%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
6%
5
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:26

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................14.07.2023..........17.07.2023
дата розрахунку...............13.07.2023...........14.07.2023
Євро..................................40,8581................41,0483...+0.47%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1225 (вчера 1.1173)

Индекс доллара DXY в 15-00 99.85 (вчера 100.22).
Вчера доллар падал до вечера и, впервые с апреля 2022 года, его индекс опустился ниже 100. С вечера осваивается на новом уровне без выраженного движения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:30

Національний банк України

На 1 липня 2023 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 711,9 млрд грн.
Зокрема, понад 2,7 млрд штук банкнот на загальну суму 705,7 млрд грн, а також 14,3 млрд штук монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму понад 6 млрд грн.
Це на 4,2 млрд грн або на 0,6% менше, ніж на 1 січня 2023 року (716,1 млрд грн).
Якщо I квартал року характеризувався вилученням готівки з обігу, то в II кварталі попит на готівку дещо пожвавився. Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю.

Далі наводимо кілька цікавих фактів про оновлену статистику готівкового обігу на 1 липня 2023 року.
▪️На одного жителя України припадало: 66 банкнот і 172 платіжні розмінні та обігові монети (на 1 січня 2023 року – 71 та 169 шт. відповідно).
▪️Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень (27,7% від загальної кількості банкнот в обігу), монет – номіналом 10 копійок (28,3% від загальної кількості монет в обігу).
▪️Найменше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 10 гривень (3,5% від загальної кількості банкнот в обігу), монет – номіналом 10 гривень (близько 1,2% від загальної кількості монет в обігу).
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:48

  Игорь написав:
  Proofy написав:
  Игорь написав:Ставка ФРС +0.25 = 5.25
Завтра Европа
Какие ожидания? 1.12 будет?

А если серьезно, то ничто не растет и не падает бесконечно. Конечно будет 1,12 вопрос только когда.

Закрыли вопрос через 70 дней.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:58

Игорь
теперь ждем 1,15?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:11

  mephala написав:Игорь
теперь ждем 1,15?
ну это уже слишком
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:15

  mephala написав:Игорь
теперь ждем 1,15?

Я жду ужин. Жду продажу $ в столице 36.99. 1.15 - мне тяжело для понимания, там много вводных
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:16

  jump написав: Українські банки за пʼять місяців 2023 року заробили 53,6 млрд грн. Це у 2,2 раза більше показника відповідного періоду 2021-го, повідомив сервіс Опендатабот. Такий результат є найкращим за останні пʼять років. Топ банків за обсягом заробітків традиційно очолює ПриватБанк.
[b]
на чем они зарабатывают? Тем более такие банки с которых я ушел, ничего интересного в них
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь написав:Я жду ужин.

Надеюсь, что 70 дней ждать не придется :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:47

  Proofy написав:
  jump написав: Українські банки за пʼять місяців 2023 року заробили 53,6 млрд грн. Це у 2,2 раза більше показника відповідного періоду 2021-го, повідомив сервіс Опендатабот. Такий результат є найкращим за останні пʼять років. Топ банків за обсягом заробітків традиційно очолює ПриватБанк.
[b]
на чем они зарабатывают? Тем более такие банки с которых я ушел, ничего интересного в них

На депо сертифікатах
rationalism2
 
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