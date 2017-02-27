|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 15:26
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................14.07.2023..........17.07.2023
дата розрахунку...............13.07.2023...........14.07.2023
Євро..................................40,8581................41,0483...+0.47%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1225 (вчера 1.1173)
Индекс доллара DXY в 15-00 99.85 (вчера 100.22).
Вчера доллар падал до вечера и, впервые с апреля 2022 года, его индекс опустился ниже 100. С вечера осваивается на новом уровне без выраженного движения.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7018
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5947 раз.
- Подякували: 19307 раз.
-
- Профіль
-
97
52
33
2
Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:30
Національний банк України
На 1 липня 2023 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 711,9 млрд грн.
Зокрема, понад 2,7 млрд штук банкнот на загальну суму 705,7 млрд грн, а також 14,3 млрд штук монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму понад 6 млрд грн.
Це на 4,2 млрд грн або на 0,6% менше, ніж на 1 січня 2023 року (716,1 млрд грн).
Якщо I квартал року характеризувався вилученням готівки з обігу, то в II кварталі попит на готівку дещо пожвавився. Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю.
Далі наводимо кілька цікавих фактів про оновлену статистику готівкового обігу на 1 липня 2023 року.
▪️На одного жителя України припадало: 66 банкнот і 172 платіжні розмінні та обігові монети (на 1 січня 2023 року – 71 та 169 шт. відповідно).
▪️Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень (27,7% від загальної кількості банкнот в обігу), монет – номіналом 10 копійок (28,3% від загальної кількості монет в обігу).
▪️Найменше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 10 гривень (3,5% від загальної кількості банкнот в обігу), монет – номіналом 10 гривень (близько 1,2% від загальної кількості монет в обігу).
-
jump
-
-
- Повідомлень: 4036
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1057 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:48
Игорь написав: Proofy написав: Игорь написав:
Ставка ФРС +0.25 = 5.25
Завтра Европа
Какие ожидания? 1.12 будет?
А если серьезно, то ничто не растет и не падает бесконечно. Конечно будет 1,12 вопрос только когда.
Закрыли вопрос через 70 дней.
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 969
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 5599 раз.
- Подякували: 1156 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 лип, 2023 16:58
Игорь
теперь ждем 1,15?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8484
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 964 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:11
mephala написав:Игорь
теперь ждем 1,15?
ну это уже слишком
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2050
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:15
mephala написав:Игорь
теперь ждем 1,15?
Я жду ужин. Жду продажу $ в столице 36.99. 1.15 - мне тяжело для понимания, там много вводных
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 969
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 5599 раз.
- Подякували: 1156 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:16
jump написав: Українські банки за пʼять місяців 2023 року заробили 53,6 млрд грн. Це у 2,2 раза більше показника відповідного періоду 2021-го
, повідомив сервіс Опендатабот. Такий результат є найкращим за останні пʼять років. Топ банків за обсягом заробітків традиційно очолює ПриватБанк.
[b]
на чем они зарабатывают? Тем более такие банки с которых я ушел, ничего интересного в них
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2050
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:30
Игорь написав:
Я жду ужин.
Надеюсь, что 70 дней ждать не придется
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7018
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5947 раз.
- Подякували: 19307 раз.
-
- Профіль
-
97
52
33
2
Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:47
Proofy написав: jump написав: Українські банки за пʼять місяців 2023 року заробили 53,6 млрд грн. Це у 2,2 раза більше показника відповідного періоду 2021-го
, повідомив сервіс Опендатабот. Такий результат є найкращим за останні пʼять років. Топ банків за обсягом заробітків традиційно очолює ПриватБанк.
[b]
на чем они зарабатывают? Тем более такие банки с которых я ушел, ничего интересного в них
На депо сертифікатах
-
rationalism2
-
-
- Повідомлень: 86
- З нами з: 11.08.21
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32947
|36270285
|
Чет 13 лип, 2023 19:17
чик
|
|1856
|12938294
|
Пон 03 лип, 2023 12:31
V2
|
|7975
|22904439
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|