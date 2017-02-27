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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10634106351063610637

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 80
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
3%
2
36,50-37,00
15%
12
37,00-37,50
43%
34
37,50-38,00
21%
17
38,00-38,50
8%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
6%
5
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:06

  Economist написав:
  75stasstas75 написав:Па 50 не думаю, но 40+ осенью думаю увидим


НБУ будет держать курс, и до конца года больше чем 38 грн за долар в самые жесткие дни грядущих блэкаутов осенью мы не увидм, ИМХО.

Если курс отпустить, то начнется паника, на тушение которой уйдет еще больше денег, чем НБУ сейчас вливает на рынок.

але треба завжди пам'ятати, щоб нижче курс гривні, тим важче для економіки
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Евро порадувало
Investor_K
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