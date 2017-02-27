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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:06
Economist написав: 75stasstas75 написав:
Па 50 не думаю, но 40+ осенью думаю увидим
НБУ будет держать курс, и до конца года больше чем 38 грн за долар в самые жесткие дни грядущих блэкаутов осенью мы не увидм, ИМХО.
Если курс отпустить, то начнется паника, на тушение которой уйдет еще больше денег, чем НБУ сейчас вливает на рынок.
але треба завжди пам'ятати, щоб нижче курс гривні, тим важче для економіки
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:14
Евро порадувало
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Investor_K
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:33
У щось наверху можновладці і банкіри бавляться, що їм вигідний занижений курс долара.
Як гадаєте, у що вони там граються?
Гривневі ОВДП чи що? Сєбє любімим на хлєбушєк з червоною і чорною ікрою чим вони там зараз проворачівают на дешевому доларі?
І питаннячко, коли прийде час "Ч" і долар злетить па50? (це справедливий курс).
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:46
Zebra приїдуть з північної кореї раби і інші джамшути. А можливо роботодавці не будуть крутити носом і можливо зарплати піднімуть . Джамшути ж не підуть в офіс працювати
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