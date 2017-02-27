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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:06
Economist написав: 75stasstas75 написав:
Па 50 не думаю, но 40+ осенью думаю увидим
НБУ будет держать курс, и до конца года больше чем 38 грн за долар в самые жесткие дни грядущих блэкаутов осенью мы не увидм, ИМХО.
Если курс отпустить, то начнется паника, на тушение которой уйдет еще больше денег, чем НБУ сейчас вливает на рынок.
але треба завжди пам'ятати, що чим нижче курс долара, тим важче для економіки. для ефективної роботи потрібна девальвація.
ps треба уважніше, курс чого вище, а чого нижче
Востаннє редагувалось Shaman
в П'ят 14 лип, 2023 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:14
Евро порадувало
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:33
У щось наверху можновладці і банкіри бавляться, що їм вигідний занижений курс долара.
Як гадаєте, у що вони там граються?
Гривневі ОВДП чи що? Сєбє любімим на хлєбушєк з червоною і чорною ікрою чим вони там зараз проворачівают на дешевому доларі?
І питаннячко, коли прийде час "Ч" і долар злетить па50? (це справедливий курс).
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Yuri_61
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:46
Zebra приїдуть з північної кореї раби і інші джамшути. А можливо роботодавці не будуть крутити носом і можливо зарплати піднімуть . Джамшути ж не підуть в офіс працювати
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yama
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:52
Поужинал.
Пятница вечер, можно пофлудить ?
К вопросу о беженцах. Вернулись 2 семьи. Одна из США, вторая из Канады. Там были в условиях ультра олл инклюзив, то есть не на самоті, под крылом у родственников долларовых миллионеров. Правда здесь достаток у них тоже выше среднего, то есть там надо пахать, а здесь все налажено. Если вы видите, что многие там стараются остаться, то это лишь то, что видите вы, а не истина. Так же как и вижу я - одиночные случаи, всю картину мы не видим.
Shaman написав:
але треба завжди пам'ятати, щоб нижче курс гривні, тим важче для економіки
Это с учётом того что у нас импорт превышает экспорт ?
yama написав:Zebra
приїдуть з північної кореї раби і інші джамшути. А можливо роботодавці не будуть крутити носом і можливо зарплати піднімуть . Джамшути ж не підуть в офіс працювати
Вы не задумывались о том, что роботодавець в моменте сам работает в минус, на жирке прошлых лет, только чтобы сохранить у себя рабочего, который в условиях далёких от идеальных не въезжает своим маленьким мозгом что нужно затянуть поясок ?
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Игорь
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 23:46
Yuri_61 написав:
мені чомусь відчувайка підказує, що все ж курс доляра в Україні буде скоро па50, незважаючи на ЗВР
Курс доллара до гривні вже не цікавий.
Зараз населення проявляє неймовірний інтерес до курсу обміну зеленого доллара на синій.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 23:48
Игорь написав: Shaman написав:
але треба завжди пам'ятати, щоб нижче курс гривні, тим важче для економіки
Это с учётом того что у нас импорт превышает экспорт ?
треба уважніше, що вище, що нижче. кріпка гривня й дешевий долар - недобре для економіки - це малося на указі
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Додано: Суб 15 лип, 2023 00:00
Игорь написав:
К вопросу о беженцах. Вернулись 2 семьи. Одна из США, вторая из Канады. Там были в условиях ультра олл инклюзив, то есть не на самоті, под крылом у родственников долларовых миллионеров. Правда здесь достаток у них тоже выше среднего, то есть там надо пахать, а здесь все налажено.
Они не думают о детях (с) и не хотят самоусовершенствоваться (тоже (с)).
Поэтому их не учитываем
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