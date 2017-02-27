Yuri_61 написав:У щось наверху можновладці і банкіри бавляться, що їм вигідний занижений курс долара. Як гадаєте, у що вони там граються? Гривневі ОВДП чи що? Сєбє любімим на хлєбушєк з червоною і чорною ікрою чим вони там зараз проворачівают на дешевому доларі? І питаннячко, коли прийде час "Ч" і долар злетить па50? (це справедливий курс).
Коли прийде час, зроблять як наприклад з Приватом, на вихідних (як казав дядя САША, такі речі роблять коли всі на відпочинках у вихідні дні).
Прораб написав:Наскільки у кількісному обсязі успішними були розшаркування на зустрічі пані Єллен у Пекіні з питань "прогресу відносин", які насправді мали характер вирішення своїх боргових проблем, з головним власником боргових паперів США?
а що малося на увазі? якою часткою боргу володіє Китай 5%, напевне 10% вже немає? приблизно як й Японія?
більш схильний до думки, що перемовини стосуються, що США планують обмежити інвестиції в чутливі галузі Китаю. що для країни, яка в таких величезних зовнішніх боргах, як Китай, дуже погано.
yama написав:Zebra приїдуть з північної кореї раби і інші джамшути. А можливо роботодавці не будуть крутити носом і можливо зарплати піднімуть . Джамшути ж не підуть в офіс працювати
Вы не задумывались о том, что роботодавець в моменте сам работает в минус, на жирке прошлых лет, только чтобы сохранить у себя рабочего, который в условиях далёких от идеальных не въезжает своим маленьким мозгом что нужно затянуть поясок ?
Я не верю в альтруизм работодателя , думаю в ноль возможно, в минус — нет , отпуск за свой счет, Пол или четверть ставки, работа два дня в неделю , работа из дома и изменение формьі оплатьі на сдельную
yama написав:Zebra приїдуть з північної кореї раби і інші джамшути. А можливо роботодавці не будуть крутити носом і можливо зарплати піднімуть . Джамшути ж не підуть в офіс працювати
Вы не задумывались о том, что роботодавець в моменте сам работает в минус, на жирке прошлых лет, только чтобы сохранить у себя рабочего, который в условиях далёких от идеальных не въезжает своим маленьким мозгом что нужно затянуть поясок ?
Я не верю в альтруизм работодателя , думаю в ноль возможно, в минус — нет , отпуск за свой счет, Пол или четверть ставки, работа два дня в неделю , работа из дома и изменение формьі оплатьі на сдельную
Так і є. Ще і добровільно - примусове відкриття ФОПа. Але платять. Приходять стажуватися нова молодь. Частина лишається. Відрядна оплата, звіти понедільно.