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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10635106361063710638

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 85
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
15%
13
37,00-37,50
45%
38
37,50-38,00
20%
17
38,00-38,50
7%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
6%
5
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 09:56

  Yuri_61 написав:У щось наверху можновладці і банкіри бавляться, що їм вигідний занижений курс долара.
Як гадаєте, у що вони там граються?
Гривневі ОВДП чи що? Сєбє любімим на хлєбушєк з червоною і чорною ікрою чим вони там зараз проворачівают на дешевому доларі?
І питаннячко, коли прийде час "Ч" і долар злетить па50? (це справедливий курс).

Коли прийде час, зроблять як наприклад з Приватом, на вихідних (як казав дядя САША, такі речі роблять коли всі на відпочинках у вихідні дні).
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 10:00

  Прораб написав:Наскільки у кількісному обсязі успішними були розшаркування на зустрічі пані Єллен у Пекіні з питань "прогресу відносин", які насправді мали характер вирішення своїх боргових проблем, з головним власником боргових паперів США?

а що малося на увазі? якою часткою боргу володіє Китай 5%, напевне 10% вже немає? приблизно як й Японія?

більш схильний до думки, що перемовини стосуються, що США планують обмежити інвестиції в чутливі галузі Китаю. що для країни, яка в таких величезних зовнішніх боргах, як Китай, дуже погано.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 11:27

  Игорь написав:
  yama написав:Zebra приїдуть з північної кореї раби і інші джамшути. А можливо роботодавці не будуть крутити носом і можливо зарплати піднімуть . Джамшути ж не підуть в офіс працювати

Вы не задумывались о том, что роботодавець в моменте сам работает в минус, на жирке прошлых лет, только чтобы сохранить у себя рабочего, который в условиях далёких от идеальных не въезжает своим маленьким мозгом что нужно затянуть поясок ?

Я не верю в альтруизм работодателя , думаю в ноль возможно, в минус — нет , отпуск за свой счет,
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 11:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Учитывая, что от долларов старого образца которые составляют львиную долю от 80 млрд в матрацах уже носом воротят, то процесс ревала к 34 идёт.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 12:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

yama написав:
  Игорь написав:
  yama написав:Zebra приїдуть з північної кореї раби і інші джамшути. А можливо роботодавці не будуть крутити носом і можливо зарплати піднімуть . Джамшути ж не підуть в офіс працювати

Вы не задумывались о том, что роботодавець в моменте сам работает в минус, на жирке прошлых лет, только чтобы сохранить у себя рабочего, который в условиях далёких от идеальных не въезжает своим маленьким мозгом что нужно затянуть поясок ?

Я не верю в альтруизм работодателя , думаю в ноль возможно, в минус — нет , отпуск за свой счет,
Пол или четверть ставки, работа два дня в неделю , работа из дома и изменение формьі оплатьі на сдельную
Так і є. Ще і добровільно - примусове відкриття ФОПа. Але платять. Приходять стажуватися нова молодь. Частина лишається. Відрядна оплата, звіти понедільно.
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В обіг вводяться банкноти номіналом 1 000 гривень з підписом Голови НБУ Андрія Пишного
https://bank.gov.ua/ua/news/all/v-obig- ... a-pishnogo
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:29

  flyman написав:
  rationalism2 написав:На депо сертифікатах

22% річних

А хіба депо сертифікати на 3 місяці не 25 процентів ?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 14:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:Учитывая, что от долларов старого образца которые составляют львиную долю от 80 млрд в матрацах уже носом воротят, то процесс ревала к 34 идёт.

Не розумію що завадить нацбанку через Приват та інші банки зпилососити все "лахміття" з ринку по 36,56?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 14:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так і кортить перекинутись з € в $ але ще живий в пам'яті мій протуп коли в середу здав по 40.9. Що порадять місцеві гуру?
ihorsic
 
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  ihorsic написав:Так і кортить перекинутись з € в $ але ще живий в пам'яті мій протуп коли в середу здав по 40.9. Що порадять місцеві гуру?

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Investor_K
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