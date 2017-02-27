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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 лип, 2023 16:48
Zebra написав:
Учитывая, что от долларов старого образца которые составляют львиную долю от 80 млрд в матрацах уже носом воротят, то процесс ревала к 34 идёт.
задам старый вопрос на который вы так и не ответили - каким вы видите курс межбанка если наличка уйдет на 34.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 16:54
Zebra написав:
Учитывая, что от долларов старого образца которые составляют львиную долю от 80 млрд в матрацах уже носом воротят, то процесс ревала к 34 идёт.
55 не вийшло, то підемо на 34?
Менше нбу не буде, а нбу не опустить
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