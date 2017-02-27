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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10636106371063810639

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 86
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
15%
13
37,00-37,50
45%
39
37,50-38,00
20%
17
38,00-38,50
7%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
6%
5
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 16:48

  Zebra написав:Учитывая, что от долларов старого образца которые составляют львиную долю от 80 млрд в матрацах уже носом воротят, то процесс ревала к 34 идёт.


задам старый вопрос на который вы так и не ответили - каким вы видите курс межбанка если наличка уйдет на 34.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 16:54

  Zebra написав:Учитывая, что от долларов старого образца которые составляют львиную долю от 80 млрд в матрацах уже носом воротят, то процесс ревала к 34 идёт.

55 не вийшло, то підемо на 34? :)
Менше нбу не буде, а нбу не опустить
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:14

  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:Учитывая, что от долларов старого образца которые составляют львиную долю от 80 млрд в матрацах уже носом воротят, то процесс ревала к 34 идёт.

Не розумію що завадить нацбанку через Приват та інші банки зпилососити все "лахміття" з ринку по 36,56?

кількість грошей. помножте 50 ярдів дол на 36 - це більше грошей, чим зараз взагалі емітовано гривні. тому якщо піде масовий скид старих доларів - то держава щось обмежить.

а якщо мова про обмін на сині - куди банки стільки старої готівки подінуть? ця сума в доларах накопичувалась років 25. тому й обертатися буде повільно.

цікаво, чи настануть часи - машина 5 000 синіх уо чи 5 500 зелених уо? :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:15

коллеги кто сдавал злотые...с ними та же история как и баксом синим,не синим или берут без вопросов
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:27

  konstantin kirovograd написав:коллеги кто сдавал злотые...с ними та же история как и баксом синим,не синим или берут без вопросов

Думаю по аналогії з ойро - по якому немає такої маячні як по "синім", інші валюти теж мають імунітет до цього збочення. Злотий пересічні не скирдують щоб потім вкласти у бетон чи колеса у неньці. Люди що використовують злотий розуміють де та як вони його використовуватимуть. А отже там куди вони його повезуть за готівковий 1 злотий вони отримають товарів чи послуг рівно на 1 злотий
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:28

  ihorsic написав:Так і кортить перекинутись з € в $ але ще живий в пам'яті мій протуп коли в середу здав по 40.9. Що порадять місцеві гуру?
Думаю уже время, сам ждал жтого, с понедельника можно присматриваться
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:32

  Yuri_61 написав:У щось наверху можновладці і банкіри бавляться, що їм вигідний занижений курс долара.
Як гадаєте, у що вони там граються?
Гривневі ОВДП чи що? Сєбє любімим на хлєбушєк з червоною і чорною ікрою чим вони там зараз проворачівают на дешевому доларі?
І питаннячко, коли прийде час "Ч" і долар злетить па50? (це справедливий курс).

вивід заробленого на ОВДП заведеного при ПА42
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:36

Proofy
в перспективе моё мнение евро будет 1.3-1.4 если не больше.В штатах просто огромная инфляция-там сейчас зеркало повесить 70 долларов платят работяге,телевизор на кронштейн 300 бачей,это какой-то бред.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:10

  Starikan написав:
  Игорь написав:К вопросу о беженцах. Вернулись 2 семьи. Одна из США, вторая из Канады. Там были в условиях ультра олл инклюзив, то есть не на самоті, под крылом у родственников долларовых миллионеров. Правда здесь достаток у них тоже выше среднего, то есть там надо пахать, а здесь все налажено.

Они не думают о детях (с) и не хотят самоусовершенствоваться (тоже (с)).
Поэтому их не учитываем :wink:

тонкій тролінг rjkz, але він не читає валютну тему в контексті
flyman
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  #<1 ... 10636106371063810639
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