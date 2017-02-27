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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 лип, 2023 16:48
Zebra написав:
Учитывая, что от долларов старого образца которые составляют львиную долю от 80 млрд в матрацах уже носом воротят, то процесс ревала к 34 идёт.
задам старый вопрос на который вы так и не ответили - каким вы видите курс межбанка если наличка уйдет на 34.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 16:54
Zebra написав:
Учитывая, что от долларов старого образца которые составляют львиную долю от 80 млрд в матрацах уже носом воротят, то процесс ревала к 34 идёт.
55 не вийшло, то підемо на 34?
Менше нбу не буде, а нбу не опустить
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:14
Дюрі-бачі написав: Zebra написав:
Учитывая, что от долларов старого образца которые составляют львиную долю от 80 млрд в матрацах уже носом воротят, то процесс ревала к 34 идёт.
Не розумію що завадить нацбанку через Приват та інші банки зпилососити все "лахміття" з ринку по 36,56?
кількість грошей. помножте 50 ярдів дол на 36 - це більше грошей, чим зараз взагалі емітовано гривні. тому якщо піде масовий скид старих доларів - то держава щось обмежить.
а якщо мова про обмін на сині - куди банки стільки старої готівки подінуть? ця сума в доларах накопичувалась років 25. тому й обертатися буде повільно.
цікаво, чи настануть часи - машина 5 000 синіх уо чи 5 500 зелених уо?
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:15
коллеги кто сдавал злотые...с ними та же история как и баксом синим,не синим или берут без вопросов
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konstantin kirovograd
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:27
konstantin kirovograd написав:
коллеги кто сдавал злотые...с ними та же история как и баксом синим,не синим или берут без вопросов
Думаю по аналогії з ойро - по якому немає такої маячні як по "синім", інші валюти теж мають імунітет до цього збочення. Злотий пересічні не скирдують щоб потім вкласти у бетон чи колеса у неньці. Люди що використовують злотий розуміють де та як вони його використовуватимуть. А отже там куди вони його повезуть за готівковий 1 злотий вони отримають товарів чи послуг рівно на 1 злотий
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:28
ihorsic написав:
Так і кортить перекинутись з € в $ але ще живий в пам'яті мій протуп коли в середу здав по 40.9. Що порадять місцеві гуру?
Думаю уже время, сам ждал жтого, с понедельника можно присматриваться
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Proofy
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:32
Yuri_61 написав:
У щось наверху можновладці і банкіри бавляться, що їм вигідний занижений курс долара.
Як гадаєте, у що вони там граються?
Гривневі ОВДП чи що? Сєбє любімим на хлєбушєк з червоною і чорною ікрою чим вони там зараз проворачівают на дешевому доларі?
І питаннячко, коли прийде час "Ч" і долар злетить па50? (це справедливий курс).
вивід заробленого на ОВДП заведеного при ПА42
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flyman
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Додано: Суб 15 лип, 2023 17:36
Proofy
в перспективе моё мнение евро будет 1.3-1.4 если не больше.В штатах просто огромная инфляция-там сейчас зеркало повесить 70 долларов платят работяге,телевизор на кронштейн 300 бачей,это какой-то бред.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 18:10
Starikan написав: Игорь написав:
К вопросу о беженцах. Вернулись 2 семьи. Одна из США, вторая из Канады. Там были в условиях ультра олл инклюзив, то есть не на самоті, под крылом у родственников долларовых миллионеров. Правда здесь достаток у них тоже выше среднего, то есть там надо пахать, а здесь все налажено.
Они не думают о детях (с) и не хотят самоусовершенствоваться (тоже (с)).
Поэтому их не учитываем
тонкій тролінг rjkz, але він не читає валютну тему в контексті
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