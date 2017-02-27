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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 лип, 2023 20:09
mephala написав: Zebra написав:
Учитывая, что от долларов старого образца которые составляют львиную долю от 80 млрд в матрацах уже носом воротят, то процесс ревала к 34 идёт.
задам старый вопрос на который вы так и не ответили - каким вы видите курс межбанка если наличка уйдет на 34.
Я вам уже устал отвечать. Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка. Их уже хрен сдашь "по-рыночному курсу". И процесс этот может выйти из под контроля, когда начнутся паничесое потрошение матрацев.
А случаи когда наличный рынок существовал ниже межбанка я приводил.
Востаннє редагувалось Zebra
в Суб 15 лип, 2023 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Zebra
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Додано: Суб 15 лип, 2023 20:12
Zebra написав:
Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка.
Это еще что за бред, только вчера сдавал в обменке несколько соток 2006 года по 37.10
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75stasstas75
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Додано: Суб 15 лип, 2023 20:13
75stasstas75 написав: Zebra написав:
Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка.
Это еще что за бред, только вчера сдавал в обменке несколько соток 2006 года по 37.10
Состояние купюр в студию.
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Zebra
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Додано: Суб 15 лип, 2023 20:21
Zebra написав: 75stasstas75 написав: Zebra написав:
Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка.
Это еще что за бред, только вчера сдавал в обменке несколько соток 2006 года по 37.10
Состояние купюр в студию.
Их сдали.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 20:23
Судячи з розмов про 34... - 38 не за горами)
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sergikkc007
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Додано: Суб 15 лип, 2023 20:25
Zebra написав: 75stasstas75 написав: Zebra написав:
Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка.
Это еще что за бред, только вчера сдавал в обменке несколько соток 2006 года по 37.10
Состояние купюр в студию.
Я же их уже сдал, в какую студию, нормальное было состояние, но не идеал, на одной был немного потерт портрет
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75stasstas75
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Додано: Суб 15 лип, 2023 20:27
sergikkc007 написав:
Судячи з розмов про 34... - 38 не за горами)
Таки да, осенью скорее всего...
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75stasstas75
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