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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10638106391064010641>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 86
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
15%
13
37,00-37,50
45%
39
37,50-38,00
20%
17
38,00-38,50
7%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
6%
5
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:09

  mephala написав:
  Zebra написав:Учитывая, что от долларов старого образца которые составляют львиную долю от 80 млрд в матрацах уже носом воротят, то процесс ревала к 34 идёт.


задам старый вопрос на который вы так и не ответили - каким вы видите курс межбанка если наличка уйдет на 34.

Я вам уже устал отвечать. Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка. Их уже хрен сдашь "по-рыночному курсу". И процесс этот может выйти из под контроля, когда начнутся паничесое потрошение матрацев.
А случаи когда наличный рынок существовал ниже межбанка я приводил.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 15 лип, 2023 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:12

  Zebra написав:Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка.

Это еще что за бред, только вчера сдавал в обменке несколько соток 2006 года по 37.10
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:13

  75stasstas75 написав:
  Zebra написав:Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка.

Это еще что за бред, только вчера сдавал в обменке несколько соток 2006 года по 37.10

Состояние купюр в студию.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:21

  Zebra написав:
  75stasstas75 написав:
  Zebra написав:Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка.

Это еще что за бред, только вчера сдавал в обменке несколько соток 2006 года по 37.10

Состояние купюр в студию.

Их сдали.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:23

Судячи з розмов про 34... - 38 не за горами)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:25

  Zebra написав:
  75stasstas75 написав:
  Zebra написав:Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка.

Это еще что за бред, только вчера сдавал в обменке несколько соток 2006 года по 37.10

Состояние купюр в студию.

Я же их уже сдал, в какую студию, нормальное было состояние, но не идеал, на одной был немного потерт портрет
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:27

  sergikkc007 написав:Судячи з розмов про 34... - 38 не за горами)

Таки да, осенью скорее всего...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:37

  Zebra написав:
  mephala написав:
  Zebra написав:Учитывая, что от долларов старого образца которые составляют львиную долю от 80 млрд в матрацах уже носом воротят, то процесс ревала к 34 идёт.


задам старый вопрос на который вы так и не ответили - каким вы видите курс межбанка если наличка уйдет на 34.

Я вам уже устал отвечать. Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка. Их уже хрен сдашь "по-рыночному курсу". И процесс этот может выйти из под контроля, когда начнутся паничесое потрошение матрацев.
А случаи когда наличный рынок существовал ниже межбанка я приводил.

дежаву 2007: "кріза нас мінєт"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Zebra написав:
  75stasstas75 написав:
  Zebra написав:Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка.

Это еще что за бред, только вчера сдавал в обменке несколько соток 2006 года по 37.10

Состояние купюр в студию.
В міняйло ищу заявки и всегда без исключения условия только синие новые купюры. Без вариантов

Пятница. Обменник яр.вал синие 37.17

Понедельник обменник бульварно -кудрявская 37.20 только синие
beee
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:33

  Proofy написав:
  ihorsic написав:Так і кортить перекинутись з € в $ але ще живий в пам'яті мій протуп коли в середу здав по 40.9. Що порадять місцеві гуру?
Думаю уже время, сам ждал жтого, с понедельника можно присматриваться

Ну так що колега в понеділок підемо зливати ойро? 😃😃😃
ihorsic
 
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