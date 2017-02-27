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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 лип, 2023 22:06
Zebra написав:
Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка. Их уже хрен сдашь "по-рыночному курсу".
ну що це за казки? На кого розраховані? Все можна здати. В тому числі 96 рік. Так, для банкнот 96-99 років може не діяти оптовий курс, але навіть роздрібний курс на десятки копійок вищий за курс міжбанку (він же курс НБУ зараз).
Звісно, все вищесказане стосується банкнот у нормальному стані.
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thenewepic
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Додано: Суб 15 лип, 2023 22:15
thenewepic написав: Zebra написав:
Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка. Их уже хрен сдашь "по-рыночному курсу".
ну що це за казки? На кого розраховані? Все можна здати. В тому числі 96 рік. Так, для банкнот 96-99 років може не діяти оптовий курс, але навіть роздрібний курс на десятки копійок вищий за курс міжбанку (він же курс НБУ зараз).
Звісно, все вищесказане стосується банкнот у нормальному стані.
У мене теж завжди нормально приймали старі (у хорошому стані), ціна така сама, але це роздріб звичайно.
А взагалі сильно розгойдати цей розводняк, більше кількох копійок – не вийде, доки у всіх нормальних країнах не бачать різниці, долар він і є долар.
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zerocool
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Додано: Суб 15 лип, 2023 22:56
75stasstas75 написав: Zebra написав:
Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка.
Это еще что за бред, только вчера сдавал в обменке несколько соток 2006 года по 37.10
Ну то й чому тут радіти? Вчора в моєму мухосранську такі були на прийом в обмінках по 37,10- 37,15. А сині ,,по акції від 500 долярів,, приймали по 37,30
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alex lem
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Додано: Суб 15 лип, 2023 23:04
Zebra написав: mephala написав: Zebra написав:
Учитывая, что от долларов старого образца которые составляют львиную долю от 80 млрд в матрацах уже носом воротят, то процесс ревала к 34 идёт.
задам старый вопрос на который вы так и не ответили - каким вы видите курс межбанка если наличка уйдет на 34.
Я вам уже устал отвечать. Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка. Их уже хрен сдашь "по-рыночному курсу". И процесс этот может выйти из под контроля, когда начнутся паничесое потрошение матрацев.
А случаи когда наличный рынок существовал ниже межбанка я приводил.
бла бла бла. замыливать тему вы мастер.
но вы так и не ответили по существу - каким вы видите курс межбанка если наличка уйдет на 34
конкретно отвечайте - при курсе налички 34 курс межбанка будет ****
а после этого ответа перейдем ко второму вопросу
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mephala
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Додано: Суб 15 лип, 2023 23:33
Zebra написав:
Я вам уже устал отвечать. Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка. Их уже хрен сдашь "по-рыночному курсу".
Це неправда.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 23:34
alex lem написав: 75stasstas75 написав: Zebra написав:
Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка.
Это еще что за бред, только вчера сдавал в обменке несколько соток 2006 года по 37.10
Ну то й чому тут радіти? Вчора в моєму мухосранську такі були на прийом в обмінках по 37,10- 37,15. А сині ,,по акції від 500 долярів,, приймали по 37,30
Я не радію, а констатирую факт, в Киеве что 2006г что синие в обменках по одной цене принимают.
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