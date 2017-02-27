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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10638106391064010641

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 86
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
15%
13
37,00-37,50
45%
39
37,50-38,00
20%
17
38,00-38,50
7%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
6%
5
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:06

  Zebra написав:Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка. Их уже хрен сдашь "по-рыночному курсу".

ну що це за казки? На кого розраховані? Все можна здати. В тому числі 96 рік. Так, для банкнот 96-99 років може не діяти оптовий курс, але навіть роздрібний курс на десятки копійок вищий за курс міжбанку (він же курс НБУ зараз).
Звісно, все вищесказане стосується банкнот у нормальному стані.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:15

  thenewepic написав:
  Zebra написав:Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка. Их уже хрен сдашь "по-рыночному курсу".

ну що це за казки? На кого розраховані? Все можна здати. В тому числі 96 рік. Так, для банкнот 96-99 років може не діяти оптовий курс, але навіть роздрібний курс на десятки копійок вищий за курс міжбанку (він же курс НБУ зараз).
Звісно, все вищесказане стосується банкнот у нормальному стані.

У мене теж завжди нормально приймали старі (у хорошому стані), ціна така сама, але це роздріб звичайно.

А взагалі сильно розгойдати цей розводняк, більше кількох копійок – не вийде, доки у всіх нормальних країнах не бачать різниці, долар він і є долар.
zerocool
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:56

  75stasstas75 написав:
  Zebra написав:Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка.

Это еще что за бред, только вчера сдавал в обменке несколько соток 2006 года по 37.10

Ну то й чому тут радіти? Вчора в моєму мухосранську такі були на прийом в обмінках по 37,10- 37,15. А сині ,,по акції від 500 долярів,, приймали по 37,30
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 23:04

  Zebra написав:
  mephala написав:
  Zebra написав:Учитывая, что от долларов старого образца которые составляют львиную долю от 80 млрд в матрацах уже носом воротят, то процесс ревала к 34 идёт.


задам старый вопрос на который вы так и не ответили - каким вы видите курс межбанка если наличка уйдет на 34.

Я вам уже устал отвечать. Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка. Их уже хрен сдашь "по-рыночному курсу". И процесс этот может выйти из под контроля, когда начнутся паничесое потрошение матрацев.
А случаи когда наличный рынок существовал ниже межбанка я приводил.


бла бла бла. замыливать тему вы мастер.
но вы так и не ответили по существу - каким вы видите курс межбанка если наличка уйдет на 34
конкретно отвечайте - при курсе налички 34 курс межбанка будет ****
а после этого ответа перейдем ко второму вопросу :twisted:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 23:33

  Zebra написав:Я вам уже устал отвечать. Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка. Их уже хрен сдашь "по-рыночному курсу".

Це неправда.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 23:34

  alex lem написав:
  75stasstas75 написав:
  Zebra написав:Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка.

Это еще что за бред, только вчера сдавал в обменке несколько соток 2006 года по 37.10

Ну то й чому тут радіти? Вчора в моєму мухосранську такі були на прийом в обмінках по 37,10- 37,15. А сині ,,по акції від 500 долярів,, приймали по 37,30

Я не радію, а констатирую факт, в Киеве что 2006г что синие в обменках по одной цене принимают.
75stasstas75
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