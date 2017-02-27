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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 лип, 2023 09:19
flyman написав: Успіх написав:
Давайте так - коли нижче, чи вище на 1грн курс піде відносно позначки 37?
Вересень?
Жовтень?
Листопад?
Грудень?
Січень 2024?
Коли саме?
скоро вибори, тому скоро
Які вибори під час війни?
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