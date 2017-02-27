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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 лип, 2023 09:19
flyman написав: Успіх написав:
Давайте так - коли нижче, чи вище на 1грн курс піде відносно позначки 37?
Вересень?
Жовтень?
Листопад?
Грудень?
Січень 2024?
Коли саме?
скоро вибори, тому скоро
Які вибори під час війни?
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Додано: Нед 16 лип, 2023 11:42
ihorsic написав: flyman написав: Успіх написав:
Давайте так - коли нижче, чи вище на 1грн курс піде відносно позначки 37?
Вересень?
Жовтень?
Листопад?
Грудень?
Січень 2024?
Коли саме?
скоро вибори, тому скоро
Які вибори під час війни?
вибори не тільки в нас , у спонсорів теж бувають
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lamal
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Додано: Нед 16 лип, 2023 11:54
75stasstas75 написав: 75stasstas75 написав: Zebra написав:
Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка.
Это еще что за бред, только вчера сдавал в обменке несколько соток 2006 года по 37.10
Ну то й чому тут радіти? Вчора в моєму мухосранську такі були на прийом в обмінках по 37,10- 37,15. А сині ,,по акції від 500 долярів,, приймали по 37,30
Я не радію, а констатирую факт, в Киеве что 2006г что синие в обменках по одному курсу принимают.[/quote]
До 1000 у о так і є
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Додано: Нед 16 лип, 2023 11:54
annalopatko7 написав: Zebra написав: mephala написав:
но вы так и не ответили по существу - каким вы видите курс межбанка если наличка уйдет на 34
конкретно отвечайте - при курсе налички 34 курс межбанка будет ****
а после этого ответа перейдем ко второму вопросу
Межбанк тоже будет 34-35.
Все надеются осенью опять поиграть с банками в карусель и ждут 39. А будет в этом году всё наоборот и курс больше 37,5 не поднимется. А тем более НБУ готовится уменьшить учётную ставку. Депозиты со ставками 20 скоро пропадут в банках, а курс дол. будет плавающий и увидим на табло даже в некоторые дни 36
Дивіться в бік євро
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