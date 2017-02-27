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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10639106401064110642

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 87
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
15%
13
37,00-37,50
45%
39
37,50-38,00
20%
17
38,00-38,50
7%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
5
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 09:19

  flyman написав:
  Успіх написав:Давайте так - коли нижче, чи вище на 1грн курс піде відносно позначки 37?
Вересень?
Жовтень?
Листопад?
Грудень?
Січень 2024?

Коли саме? ;)

скоро вибори, тому скоро

Які вибори під час війни?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:42

  ihorsic написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Давайте так - коли нижче, чи вище на 1грн курс піде відносно позначки 37?
Вересень?
Жовтень?
Листопад?
Грудень?
Січень 2024?

Коли саме? ;)

скоро вибори, тому скоро

Які вибори під час війни?

вибори не тільки в нас , у спонсорів теж бувають
lamal
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:54

  75stasstas75 написав:
  75stasstas75 написав:
  Zebra написав:Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка.

Это еще что за бред, только вчера сдавал в обменке несколько соток 2006 года по 37.10

Ну то й чому тут радіти? Вчора в моєму мухосранську такі були на прийом в обмінках по 37,10- 37,15. А сині ,,по акції від 500 долярів,, приймали по 37,30

Я не радію, а констатирую факт, в Киеве что 2006г что синие в обменках по одному курсу принимают.[/quote]
До 1000 у о так і є
sens
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:54

  annalopatko7 написав:
  Zebra написав:
  mephala написав:но вы так и не ответили по существу - каким вы видите курс межбанка если наличка уйдет на 34
конкретно отвечайте - при курсе налички 34 курс межбанка будет ****
а после этого ответа перейдем ко второму вопросу :twisted:

Межбанк тоже будет 34-35.

Все надеются осенью опять поиграть с банками в карусель и ждут 39. А будет в этом году всё наоборот и курс больше 37,5 не поднимется. А тем более НБУ готовится уменьшить учётную ставку. Депозиты со ставками 20 скоро пропадут в банках, а курс дол. будет плавающий и увидим на табло даже в некоторые дни 36

Дивіться в бік євро
sens
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 12:10

  annalopatko7 написав:
  Zebra написав:
  mephala написав:но вы так и не ответили по существу - каким вы видите курс межбанка если наличка уйдет на 34
конкретно отвечайте - при курсе налички 34 курс межбанка будет ****
а после этого ответа перейдем ко второму вопросу :twisted:

Межбанк тоже будет 34-35.

Все надеются осенью опять поиграть с банками в карусель и ждут 39. А будет в этом году всё наоборот и курс больше 37,5 не поднимется. А тем более НБУ готовится уменьшить учётную ставку. Депозиты со ставками 20 скоро пропадут в банках, а курс дол. будет плавающий и увидим на табло даже в некоторые дни 36

але всі ці прогнози базуються лише на - я так бачу. ваше бачення має право на існування, але всі мають розуміти що його достовірність така собі.

й взагалі, чим більше починаєш розбиратися, тим менше народ дає прогнози, з якогось моменти - взагалі не дає, особливо часові. бо всі рухи курсів - це наслідки якихось подій, більшість яких до часу не прив'язана. й таких подій дуже багато.

постфактум, можна підібрати ряд даних, щоб екстраполяція була подібною, але в прогнозі курсу - екстраполяція - слабенький метод прогнозування. згадуємо 2008, 2014, 2019 - не спрацювала ж? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 13:20

  Shaman написав:слабенький метод прогнозування. згадуємо 2008, 2014, 2019 - не спрацювала ж
1998 забыли. причины и триггеры девалов в этих годах были разные.
vitaliiangel
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