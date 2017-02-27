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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 лип, 2023 09:19
flyman написав: Успіх написав:
Давайте так - коли нижче, чи вище на 1грн курс піде відносно позначки 37?
Вересень?
Жовтень?
Листопад?
Грудень?
Січень 2024?
Коли саме?
скоро вибори, тому скоро
Які вибори під час війни?
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Додано: Нед 16 лип, 2023 11:42
ihorsic написав: flyman написав: Успіх написав:
Давайте так - коли нижче, чи вище на 1грн курс піде відносно позначки 37?
Вересень?
Жовтень?
Листопад?
Грудень?
Січень 2024?
Коли саме?
скоро вибори, тому скоро
Які вибори під час війни?
вибори не тільки в нас , у спонсорів теж бувають
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Додано: Нед 16 лип, 2023 11:54
75stasstas75 написав: 75stasstas75 написав: Zebra написав:
Доллары старого образца, которых в матрассах гораздо больше новых синих УЖЕ ниже межбанка.
Это еще что за бред, только вчера сдавал в обменке несколько соток 2006 года по 37.10
Ну то й чому тут радіти? Вчора в моєму мухосранську такі були на прийом в обмінках по 37,10- 37,15. А сині ,,по акції від 500 долярів,, приймали по 37,30
Я не радію, а констатирую факт, в Киеве что 2006г что синие в обменках по одному курсу принимают.[/quote]
До 1000 у о так і є
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Додано: Нед 16 лип, 2023 11:54
annalopatko7 написав: Zebra написав: mephala написав:
но вы так и не ответили по существу - каким вы видите курс межбанка если наличка уйдет на 34
конкретно отвечайте - при курсе налички 34 курс межбанка будет ****
а после этого ответа перейдем ко второму вопросу
Межбанк тоже будет 34-35.
Все надеются осенью опять поиграть с банками в карусель и ждут 39. А будет в этом году всё наоборот и курс больше 37,5 не поднимется. А тем более НБУ готовится уменьшить учётную ставку. Депозиты со ставками 20 скоро пропадут в банках, а курс дол. будет плавающий и увидим на табло даже в некоторые дни 36
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Додано: Нед 16 лип, 2023 12:10
annalopatko7 написав: Zebra написав: mephala написав:
но вы так и не ответили по существу - каким вы видите курс межбанка если наличка уйдет на 34
конкретно отвечайте - при курсе налички 34 курс межбанка будет ****
а после этого ответа перейдем ко второму вопросу
Межбанк тоже будет 34-35.
Все надеются осенью опять поиграть с банками в карусель и ждут 39. А будет в этом году всё наоборот и курс больше 37,5 не поднимется. А тем более НБУ готовится уменьшить учётную ставку. Депозиты со ставками 20 скоро пропадут в банках, а курс дол. будет плавающий и увидим на табло даже в некоторые дни 36
але всі ці прогнози базуються лише на - я так бачу. ваше бачення має право на існування, але всі мають розуміти що його достовірність така собі.
й взагалі, чим більше починаєш розбиратися, тим менше народ дає прогнози, з якогось моменти - взагалі не дає, особливо часові. бо всі рухи курсів - це наслідки якихось подій, більшість яких до часу не прив'язана. й таких подій дуже багато.
постфактум, можна підібрати ряд даних, щоб екстраполяція була подібною, але в прогнозі курсу - екстраполяція - слабенький метод прогнозування. згадуємо 2008, 2014, 2019 - не спрацювала ж?
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Додано: Нед 16 лип, 2023 13:20
Shaman написав:
слабенький метод прогнозування. згадуємо 2008, 2014, 2019 - не спрацювала ж
1998 забыли. причины и триггеры девалов в этих годах были разные.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 15:08
annalopatko7 написав: Zebra написав: mephala написав:
но вы так и не ответили по существу - каким вы видите курс межбанка если наличка уйдет на 34
конкретно отвечайте - при курсе налички 34 курс межбанка будет ****
а после этого ответа перейдем ко второму вопросу
Межбанк тоже будет 34-35.
Все надеются осенью опять поиграть с банками в карусель и ждут 39. А будет в этом году всё наоборот и курс больше 37,5 не поднимется. А тем более НБУ готовится уменьшить учётную ставку. Депозиты со ставками 20 скоро пропадут в банках, а курс дол. будет плавающий и увидим на табло даже в некоторые дни 36
Півтора року йде війна, тим часом ЗВР на історичному максимумі і продовжують зростати. Який нафіг девал. В 2015-2016 роках ЗВР були майже на нулі. Зараз матимемо можливо 50 млрд доларів на кінець року. Не буде девалу. Буде потрошіння матраців.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 16:34
Zebra написав:
Півтора року йде війна, тим часом ЗВР на історичному максимумі і продовжують зростати. Який нафіг девал. В 2015-2016 роках ЗВР були майже на нулі. Зараз матимемо можливо 50 млрд доларів на кінець року. Не буде девалу. Буде потрошіння матраців.
там позичені,
величину боргу знаєте?
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Додано: Нед 16 лип, 2023 17:26
Zebra написав:
Півтора року йде війна, тим часом ЗВР на історичному максимумі і продовжують зростати. Який нафіг девал. В 2015-2016 роках ЗВР були майже на нулі. Зараз матимемо можливо 50 млрд доларів на кінець року. Не буде девалу. Буде потрошіння матраців.
как раз девал лучший инструмент выпотрошить матрасы. Мгновенно дорожает импорт, например топливо. А гривневые доходы растут медленно, поэтому народ несёт в обменки матрасы с валютой. Чтобы дебет с кредитом свести.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 18:32
vitaliiangel написав: Zebra написав:
Півтора року йде війна, тим часом ЗВР на історичному максимумі і продовжують зростати. Який нафіг девал. В 2015-2016 роках ЗВР були майже на нулі. Зараз матимемо можливо 50 млрд доларів на кінець року. Не буде девалу. Буде потрошіння матраців.
как раз девал лучший инструмент выпотрошить матрасы. Мгновенно дорожает импорт, например топливо. А гривневые доходы растут медленно, поэтому народ несёт в обменки матрасы с валютой. Чтобы дебет с кредитом свести.
Девал не выпотрошит матрацы, девал как правило увеличивает матрацы, все бегут скупают валюту. Плавный ревал, от месяца к месяцу, от года к году, невыгодные ставки доходности по валютным инструментам - то что доктор прописал.
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