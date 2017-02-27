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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10640106411064210643

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 87
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
15%
13
37,00-37,50
45%
39
37,50-38,00
20%
17
38,00-38,50
7%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
5
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:33

  flyman написав:
  Zebra написав:Півтора року йде війна, тим часом ЗВР на історичному максимумі і продовжують зростати. Який нафіг девал. В 2015-2016 роках ЗВР були майже на нулі. Зараз матимемо можливо 50 млрд доларів на кінець року. Не буде девалу. Буде потрошіння матраців.

там позичені,
величину боргу знаєте?

Спишуть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:41

  Zebra написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:Спишуть.

Ага, догонят и еше раз спишут.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:52

  Zebra написав:Плавный ревал, от месяца к месяцу, от года к году - то что доктор прописал.

Феерический бред.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 19:00

  75stasstas75 написав:
  Zebra написав:Плавный ревал, от месяца к месяцу, от года к году - то что доктор прописал.

Феерический бред.

Смиритесь. Не бывает двух потрясений (финансовых) от одного события (в данном случае войны). Волновая теория говорит, что все кончено.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 19:02

  Zebra написав:
  vitaliiangel написав:
  Zebra написав:Півтора року йде війна, тим часом ЗВР на історичному максимумі і продовжують зростати. Який нафіг девал. В 2015-2016 роках ЗВР були майже на нулі. Зараз матимемо можливо 50 млрд доларів на кінець року. Не буде девалу. Буде потрошіння матраців.
как раз девал лучший инструмент выпотрошить матрасы. Мгновенно дорожает импорт, например топливо. А гривневые доходы растут медленно, поэтому народ несёт в обменки матрасы с валютой. Чтобы дебет с кредитом свести.

Девал не выпотрошит матрацы, девал как правило увеличивает матрацы, все бегут скупают валюту. Плавный ревал, от месяца к месяцу, от года к году, невыгодные ставки доходности по валютным инструментам - то что доктор прописал.

так уже був девал, потім ревал ... щось не пригадую, щоб в нас було підряд два ревала, а от при шоколадному було підряд два девала
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 19:05

  Zebra написав:Девал не выпотрошит матрацы, девал как правило увеличивает матрацы, все бегут скупают валюту.
поэтому после каждого девала падают долларовые цены на транспорт и недвижимость. От плотно набитых матрасов. И чем ниже падает гривна, тем выше спрос на валюту.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 19:29

  vitaliiangel написав:
  Zebra написав:Девал не выпотрошит матрацы, девал как правило увеличивает матрацы, все бегут скупают валюту.
поэтому после каждого девала падают долларовые цены на транспорт и недвижимость. От плотно набитых матрасов. И чем ниже падает гривна, тем выше спрос на валюту.

Теперь наступает новая эра. Цены будут только расти. Каждый год -2% рабочей силы. Нанять рабочего будет стоить дороже. Люди предпенсионного возраста накопившие деньжат вынуждены будут платить больше, больше и больше. Плиточник будет брать по 1000 грн за метр кадратный, тракторист будет хотеть зарплату от 2000-3000 куе. Вариант что сюда будут приезжать работать миллионами иностранцы я не рассматриваю, это не реалистичный сценарий. Через 14 лет доля рабочей силы сократится на треть.

Матрацы превратятся в тыкву. Пойти купить хлеб через 20 лет - 10 баксов, пенс, или вали нах. 200 буханок и нет матраца.

Такое будущее нас ждет. В некоторых областях сокращение рабочей силы вообще -50-60% за 14 лет, КАРЛ.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 16 лип, 2023 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 19:30

  Zebra написав:
  75stasstas75 написав:
  Zebra написав:Плавный ревал, от месяца к месяцу, от года к году - то что доктор прописал.

Феерический бред.

Смиритесь. Не бывает двух потрясений (финансовых) от одного события (в данном случае войны). Волновая теория говорит, что все кончено.

Причем тут одно к другому, короче с вами понятно.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 19:36

  Zebra написав:
  vitaliiangel написав:
  Zebra написав:Девал не выпотрошит матрацы, девал как правило увеличивает матрацы, все бегут скупают валюту.
поэтому после каждого девала падают долларовые цены на транспорт и недвижимость. От плотно набитых матрасов. И чем ниже падает гривна, тем выше спрос на валюту.

Теперь наступает новая эра. Цены будут только расти. Каждый год -2% рабочей силы. Нанять рабочего будет стоить дороже. Люди предпенсионного возраста накопившие деньжат вынуждены будут платить больше, больше и больше. Плиточник будет брать по 1000 грн за метр кадратный, тракторист будет хотеть зарплату от 2000-3000 куе. Вариант что сюда будут приезжать работать миллионами иностранцы я не рассматриваю, это не реалистичный сценарий. Через 14 лет доля рабочей силы сократится на треть.

Матрацы превратятся в тыкву. Пойти купить хлеб через 20 лет - 10 баксов, пенс, или вали нах. 200 буханок и нет матраца.

Такое будущее нас ждет. В некоторых областях сокращение рабочей силы вообще -50-60% за 14 лет, КАРЛ.

графік інфляції долара бачили?
вона після піку майже в 10% річних падає
https://fi202x.blogspot.com/2023/03/117.html
думаю, що вже біля 5%, але ціль у ФРС 2%
flyman
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