Zebra написав:Півтора року йде війна, тим часом ЗВР на історичному максимумі і продовжують зростати. Який нафіг девал. В 2015-2016 роках ЗВР були майже на нулі. Зараз матимемо можливо 50 млрд доларів на кінець року. Не буде девалу. Буде потрошіння матраців.
Zebra написав:Півтора року йде війна, тим часом ЗВР на історичному максимумі і продовжують зростати. Який нафіг девал. В 2015-2016 роках ЗВР були майже на нулі. Зараз матимемо можливо 50 млрд доларів на кінець року. Не буде девалу. Буде потрошіння матраців.
как раз девал лучший инструмент выпотрошить матрасы. Мгновенно дорожает импорт, например топливо. А гривневые доходы растут медленно, поэтому народ несёт в обменки матрасы с валютой. Чтобы дебет с кредитом свести.
Девал не выпотрошит матрацы, девал как правило увеличивает матрацы, все бегут скупают валюту. Плавный ревал, от месяца к месяцу, от года к году, невыгодные ставки доходности по валютным инструментам - то что доктор прописал.
так уже був девал, потім ревал ... щось не пригадую, щоб в нас було підряд два ревала, а от при шоколадному було підряд два девала
Zebra написав:Девал не выпотрошит матрацы, девал как правило увеличивает матрацы, все бегут скупают валюту.
поэтому после каждого девала падают долларовые цены на транспорт и недвижимость. От плотно набитых матрасов. И чем ниже падает гривна, тем выше спрос на валюту.
Теперь наступает новая эра. Цены будут только расти. Каждый год -2% рабочей силы. Нанять рабочего будет стоить дороже. Люди предпенсионного возраста накопившие деньжат вынуждены будут платить больше, больше и больше. Плиточник будет брать по 1000 грн за метр кадратный, тракторист будет хотеть зарплату от 2000-3000 куе. Вариант что сюда будут приезжать работать миллионами иностранцы я не рассматриваю, это не реалистичный сценарий. Через 14 лет доля рабочей силы сократится на треть.
Матрацы превратятся в тыкву. Пойти купить хлеб через 20 лет - 10 баксов, пенс, или вали нах. 200 буханок и нет матраца.
Такое будущее нас ждет. В некоторых областях сокращение рабочей силы вообще -50-60% за 14 лет, КАРЛ.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 16 лип, 2023 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Девал не выпотрошит матрацы, девал как правило увеличивает матрацы, все бегут скупают валюту.
поэтому после каждого девала падают долларовые цены на транспорт и недвижимость. От плотно набитых матрасов. И чем ниже падает гривна, тем выше спрос на валюту.
Теперь наступает новая эра. Цены будут только расти. Каждый год -2% рабочей силы. Нанять рабочего будет стоить дороже. Люди предпенсионного возраста накопившие деньжат вынуждены будут платить больше, больше и больше. Плиточник будет брать по 1000 грн за метр кадратный, тракторист будет хотеть зарплату от 2000-3000 куе. Вариант что сюда будут приезжать работать миллионами иностранцы я не рассматриваю, это не реалистичный сценарий. Через 14 лет доля рабочей силы сократится на треть.
Матрацы превратятся в тыкву. Пойти купить хлеб через 20 лет - 10 баксов, пенс, или вали нах. 200 буханок и нет матраца.
Такое будущее нас ждет. В некоторых областях сокращение рабочей силы вообще -50-60% за 14 лет, КАРЛ.