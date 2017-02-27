Додано: Нед 16 лип, 2023 19:29

vitaliiangel написав: Zebra написав: Девал не выпотрошит матрацы, девал как правило увеличивает матрацы, все бегут скупают валюту. Девал не выпотрошит матрацы, девал как правило увеличивает матрацы, все бегут скупают валюту. поэтому после каждого девала падают долларовые цены на транспорт и недвижимость. От плотно набитых матрасов. И чем ниже падает гривна, тем выше спрос на валюту. поэтому после каждого девала падают долларовые цены на транспорт и недвижимость. От плотно набитых матрасов. И чем ниже падает гривна, тем выше спрос на валюту.

Теперь наступает новая эра. Цены будут только расти. Каждый год -2% рабочей силы. Нанять рабочего будет стоить дороже. Люди предпенсионного возраста накопившие деньжат вынуждены будут платить больше, больше и больше. Плиточник будет брать по 1000 грн за метр кадратный, тракторист будет хотеть зарплату от 2000-3000 куе. Вариант что сюда будут приезжать работать миллионами иностранцы я не рассматриваю, это не реалистичный сценарий. Через 14 лет доля рабочей силы сократится на треть.Матрацы превратятся в тыкву. Пойти купить хлеб через 20 лет - 10 баксов, пенс, или вали нах. 200 буханок и нет матраца.Такое будущее нас ждет. В некоторых областях сокращение рабочей силы вообще -50-60% за 14 лет, КАРЛ.