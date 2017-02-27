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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10641106421064310644

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 87
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
15%
13
37,00-37,50
45%
39
37,50-38,00
20%
17
38,00-38,50
7%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
5
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:10

  Zebra написав:
  flyman написав:графік інфляції долара бачили?
вона після піку майже в 10% річних падає
https://fi202x.blogspot.com/2023/03/117.html
думаю, що вже біля 5%, але ціль у ФРС 2%

гляньте що буде далі.
Зображення

зростання вартості життя в України буде випереджати доларову інфляцію, це мій прогноз. Ми входимо в фазу демографічного потрясіння, коли робоча сила за короткий проміжок часу скоротиться на третину.

так і робочих місць теж буде на третину менше, еквілібріум
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:15

  Zebra написав:
  vitaliiangel написав:
  Zebra написав:Девал не выпотрошит матрацы, девал как правило увеличивает матрацы, все бегут скупают валюту.
поэтому после каждого девала падают долларовые цены на транспорт и недвижимость. От плотно набитых матрасов. И чем ниже падает гривна, тем выше спрос на валюту.

Теперь наступает новая эра. Цены будут только расти. Каждый год -2% рабочей силы. Нанять рабочего будет стоить дороже. Люди предпенсионного возраста накопившие деньжат вынуждены будут платить больше, больше и больше. Плиточник будет брать по 1000 грн за метр кадратный, тракторист будет хотеть зарплату от 2000-3000 куе. Вариант что сюда будут приезжать работать миллионами иностранцы я не рассматриваю, это не реалистичный сценарий. Через 14 лет доля рабочей силы сократится на треть.

Матрацы превратятся в тыкву. Пойти купить хлеб через 20 лет - 10 баксов, пенс, или вали нах. 200 буханок и нет матраца.

Такое будущее нас ждет. В некоторых областях сокращение рабочей силы вообще -50-60% за 14 лет, КАРЛ.

коррупционно монопольные экономики только так и развиваются.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:25

  flyman написав:
  Zebra написав:
  flyman написав:графік інфляції долара бачили?
вона після піку майже в 10% річних падає
https://fi202x.blogspot.com/2023/03/117.html
думаю, що вже біля 5%, але ціль у ФРС 2%

гляньте що буде далі.
Зображення

зростання вартості життя в України буде випереджати доларову інфляцію, це мій прогноз. Ми входимо в фазу демографічного потрясіння, коли робоча сила за короткий проміжок часу скоротиться на третину.

так і робочих місць теж буде на третину менше, еквілібріум

Але не депутатів і чиновників :lol:
Zebra
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