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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10641106421064310644

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 88
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
15%
13
37,00-37,50
45%
40
37,50-38,00
19%
17
38,00-38,50
7%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
5
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:10

  Zebra написав:
  flyman написав:графік інфляції долара бачили?
вона після піку майже в 10% річних падає
https://fi202x.blogspot.com/2023/03/117.html
думаю, що вже біля 5%, але ціль у ФРС 2%

гляньте що буде далі.
Зображення

зростання вартості життя в України буде випереджати доларову інфляцію, це мій прогноз. Ми входимо в фазу демографічного потрясіння, коли робоча сила за короткий проміжок часу скоротиться на третину.

так і робочих місць теж буде на третину менше, еквілібріум
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:15

  Zebra написав:
  vitaliiangel написав:
  Zebra написав:Девал не выпотрошит матрацы, девал как правило увеличивает матрацы, все бегут скупают валюту.
поэтому после каждого девала падают долларовые цены на транспорт и недвижимость. От плотно набитых матрасов. И чем ниже падает гривна, тем выше спрос на валюту.

Теперь наступает новая эра. Цены будут только расти. Каждый год -2% рабочей силы. Нанять рабочего будет стоить дороже. Люди предпенсионного возраста накопившие деньжат вынуждены будут платить больше, больше и больше. Плиточник будет брать по 1000 грн за метр кадратный, тракторист будет хотеть зарплату от 2000-3000 куе. Вариант что сюда будут приезжать работать миллионами иностранцы я не рассматриваю, это не реалистичный сценарий. Через 14 лет доля рабочей силы сократится на треть.

Матрацы превратятся в тыкву. Пойти купить хлеб через 20 лет - 10 баксов, пенс, или вали нах. 200 буханок и нет матраца.

Такое будущее нас ждет. В некоторых областях сокращение рабочей силы вообще -50-60% за 14 лет, КАРЛ.

коррупционно монопольные экономики только так и развиваются.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 20:25

  flyman написав:
  Zebra написав:
  flyman написав:графік інфляції долара бачили?
вона після піку майже в 10% річних падає
https://fi202x.blogspot.com/2023/03/117.html
думаю, що вже біля 5%, але ціль у ФРС 2%

гляньте що буде далі.
Зображення

зростання вартості життя в України буде випереджати доларову інфляцію, це мій прогноз. Ми входимо в фазу демографічного потрясіння, коли робоча сила за короткий проміжок часу скоротиться на третину.

так і робочих місць теж буде на третину менше, еквілібріум

Але не депутатів і чиновників :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 22:05

  Zebra написав:Але не депутатів і чиновників :lol:

це недоторкана каста, напівбоги, заради них стоїть перемога
Востаннє редагувалось flyman в Нед 16 лип, 2023 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 22:05

  Zebra написав:
  mephala написав:но вы так и не ответили по существу - каким вы видите курс межбанка если наличка уйдет на 34
конкретно отвечайте - при курсе налички 34 курс межбанка будет ****
а после этого ответа перейдем ко второму вопросу :twisted:

Межбанк тоже будет 34-35.


наконец конкретика.
тогда второй вопрос - в чем смысл для НБУ начать заливать межбанк по более низкому курсу чем сейчас? ведь дефицит валюты на межбанке ни для кого не секрет и курс межбанка ровно такой по чем продает НБУ.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 22:19

  mephala написав:
  Zebra написав:
  mephala написав:но вы так и не ответили по существу - каким вы видите курс межбанка если наличка уйдет на 34
конкретно отвечайте - при курсе налички 34 курс межбанка будет ****
а после этого ответа перейдем ко второму вопросу :twisted:

Межбанк тоже будет 34-35.


наконец конкретика.
тогда второй вопрос - в чем смысл для НБУ начать заливать межбанк по более низкому курсу чем сейчас? ведь дефицит валюты на межбанке ни для кого не секрет и курс межбанка ровно такой по чем продает НБУ.

Вы заблуждаетесь. Нет никакого дефицита валюты. Главной отраслью экономики на сегодня стала сиська запада. Она приносит 2-3-5 млрда долларов/евро ежемесячно. И НБУ выступает своего рода посредником, который конвертирует эту "валютную выручку" на межбанке. А так как покупателей на всю валюту на межбанке уже нет, НБУ приходится излишками валютной выручки пополнять ЗВР.

На межбанке, профицит валюты. Продавец валюты фактически остался один. Он продает по своей цене. Другие мелкие продавцы валюты могут поставить ценник на 1 коп и продадут свою валюту, тем самым "подосрав" НБУ который свою всю валюту не продаст и ему придется ею вновь пополнять ЗВР.

За полгода ЗВР выросли на 10,5 млрд долларов. Это 10,5 млрд, на которые не нашлось покупателей. ПРОФИЦИТ.

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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 22:28

  Zebra написав:
  mephala написав:
  Zebra написав:Межбанк тоже будет 34-35.


наконец конкретика.
тогда второй вопрос - в чем смысл для НБУ начать заливать межбанк по более низкому курсу чем сейчас? ведь дефицит валюты на межбанке ни для кого не секрет и курс межбанка ровно такой по чем продает НБУ.

Вы заблуждаетесь. Нет никакого дефицита валюты. Главной отраслью экономики на сегодня стала сиська запада. Она приносит 2-3-5 млрда долларов/евро ежемесячно. И НБУ выступает своего рода посредником, который конвертирует эту "валютную выручку" на межбанке. А так как покупателей на всю валюту на межбанке уже нет, НБУ приходится излишками валютной выручки пополнять ЗВР.

На межбанке, профицит валюты. Продавец валюты фактически остался один. Он продает по своей цене. Другие мелкие продавцы валюты могут поставить ценник на 1 коп и продадут свою валюту, тем самым "подосрав" НБУ который свою всю валюту не продаст и ему придется ею вновь пополнять ЗВР.

За полгода ЗВР выросли на 10,5 млрд долларов. Это 10,5 млрд, на которые не нашлось покупателей. ПРОФИЦИТ.

Зображення

Ну і держборг виріс за цей час на 27 млрд. доларів. Не бачу тут профіта взагалі.
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 22:31

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