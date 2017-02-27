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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10642106431064410645

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 88
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
15%
13
37,00-37,50
45%
40
37,50-38,00
19%
17
38,00-38,50
7%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
5
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 22:40

  Zebra написав:Вы заблуждаетесь. Нет никакого дефицита валюты. Главной отраслью экономики на сегодня стала сиська запада. Она приносит 2-3-5 млрда долларов/евро ежемесячно. И НБУ выступает своего рода посредником, который конвертирует эту "валютную выручку" на межбанке. А так как покупателей на всю валюту на межбанке уже нет, НБУ приходится излишками валютной выручки пополнять ЗВР.

На межбанке, профицит валюты. Продавец валюты фактически остался один. Он продает по своей цене. Другие мелкие продавцы валюты могут поставить ценник на 1 коп и продадут свою валюту, тем самым "подосрав" НБУ который свою всю валюту не продаст и ему придется ею вновь пополнять ЗВР.

За полгода ЗВР выросли на 10,5 млрд долларов. Это 10,5 млрд, на которые не нашлось покупателей. ПРОФИЦИТ.

Зображення


если бы так было - НБУ уже бы сбросил курс что бы продать валюту на которую не нашлось покупателей как вы говорите. но этого не происходит.
не задумывались почему же предпочитают отправить валюту в резерв а не продать подешевле?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 22:42

  mephala написав:если бы так было - НБУ уже бы сбросил курс что бы продать валюту на которую не нашлось покупателей как вы говорите. но этого не происходит.
не задумывались почему же предпочитают отправить валюту в резерв а не продать подешевле?

Если задача не стоит продать всю валюту, зачем опускать цену продажи? Непроданное полежит до лучших времен.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 22:46

  Zebra написав:
  mephala написав:если бы так было - НБУ уже бы сбросил курс что бы продать валюту на которую не нашлось покупателей как вы говорите. но этого не происходит.
не задумывались почему же предпочитают отправить валюту в резерв а не продать подешевле?

Если задача не стоит продать всю валюту, зачем опускать цену продажи? Непроданное полежит до лучших времен.


стоп.
то вы пишите что межбанк упадет до 34 (а только НБУ может продавать по этой цене).\
то пишите что зачем опускать цену.
что то я запутался в ваших тезисах.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 22:54

  mephala написав:
  Zebra написав:
  mephala написав:если бы так было - НБУ уже бы сбросил курс что бы продать валюту на которую не нашлось покупателей как вы говорите. но этого не происходит.
не задумывались почему же предпочитают отправить валюту в резерв а не продать подешевле?

Если задача не стоит продать всю валюту, зачем опускать цену продажи? Непроданное полежит до лучших времен.


стоп.
то вы пишите что межбанк упадет до 34 (а только НБУ может продавать по этой цене).\
то пишите что зачем опускать цену.
что то я запутался в ваших тезисах.

Если НБУ не сможет реализовывать достаточное количество валюты правительства, ему придется конкурировать более жестко с другими продавцами и валютным рынком, в том числе допечатывая гривну, разгоняя внутреннюю инфляцию (но не девальвацию). Это долгосрочный тенд, а не сегодня 37, а завтра 34.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 23:06

  Zebra написав:
  mephala написав:
  Zebra написав:Межбанк тоже будет 34-35.


наконец конкретика.
тогда второй вопрос - в чем смысл для НБУ начать заливать межбанк по более низкому курсу чем сейчас? ведь дефицит валюты на межбанке ни для кого не секрет и курс межбанка ровно такой по чем продает НБУ.

Вы заблуждаетесь. Нет никакого дефицита валюты.

Навіщо НБУ продавати по 34, якщо по 37 і так беруть? Хто буде продавати по 34, якщо не НБУ?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 23:48

  Zebra написав:Это долгосрочный тенд, а не сегодня 37, а завтра 34.


я правильно понял что свою теорию вы строите на избыточности помощи?
на сколько долгосрочный ваш прогноз?
так как тренд от избытка помощи можно продолжить: 34-28-21-16-8-5-1
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 04:10

  Hotab написав:Першим медичний канабіс був доставлений в Чернігів….

Это в смысле Зебре ? похоже...
75stasstas75
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