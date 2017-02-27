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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10642106431064410645

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 91
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
14%
13
37,00-37,50
45%
41
37,50-38,00
20%
18
38,00-38,50
7%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
7%
6
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 23:48

  Zebra написав:Это долгосрочный тенд, а не сегодня 37, а завтра 34.


я правильно понял что свою теорию вы строите на избыточности помощи?
на сколько долгосрочный ваш прогноз?
так как тренд от избытка помощи можно продолжить: 34-28-21-16-8-5-1
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 08:08

  Alien написав:
  konstantin kirovograd написав:коллеги кто сдавал злотые...с ними та же история как и баксом синим,не синим или берут без вопросов

Думаю по аналогії з ойро - по якому немає такої маячні як по "синім",
вже й € 50-ки старого зразку не всі бажають брать
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 08:13

  mephala написав: тренд от избытка помощи можно продолжить: 34-28-21-16-8-5-1
- астанавитесь! ©

  mephala написав: почему же предпочитают отправить валюту в резерв а не продать подешевле?
:) чтоб всем хвастаться невиданным тут ранее размером
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 08:32

Все надеются осенью опять поиграть с банками в карусель и ждут 39. А будет в этом году всё наоборот и курс больше 37,5 не поднимется.
А тем более НБУ готовится уменьшить учётную ставку
уменьшение ставки - это ж игра против укрепления гривни, разве нет?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 11:44

  flysoulfly написав:
  Alien написав:
  konstantin kirovograd написав:коллеги кто сдавал злотые...с ними та же история как и баксом синим,не синим или берут без вопросов

Думаю по аналогії з ойро - по якому немає такої маячні як по "синім",
вже й € 50-ки старого зразку не всі бажають брать

Задовбали!!!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 12:04

  Zebra"[quote="5599353:mephala"[quote="5599351:Zebra написав:
  mephala написав:если бы так было - НБУ уже бы сбросил курс что бы продать валюту на которую не нашлось покупателей как вы говорите. но этого не происходит.
не задумывались почему же предпочитают отправить валюту в резерв а не продать подешевле?

Если задача не стоит продать всю валюту, зачем опускать цену продажи? Непроданное полежит до лучших времен.

Если НБУ не сможет реализовывать достаточное количество валюты правительства, ему придется конкурировать более жестко с другими продавцами и валютным рынком, в том числе допечатывая гривну, разгоняя внутреннюю инфляцию (но не девальвацию). Это долгосрочный тенд, а не сегодня 37, а завтра 34.[/quote]

А почему же он не сможет, если дефицит торговли
уже более 10 млрд долларов за полгода!
Вот НБУ и закрывает этот дефицит по 37, пока есть чем закрывать. А если не будет чем, что тогда...??!
Нет, не верю я ни в 35 ни в 34...
asti
 
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