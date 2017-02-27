Додано: Пон 17 лип, 2023 13:56

На прошедшей неделе ни тендерное, ни суточное рефинансирование не выдавалось. Всю неделю досрочно возвращали по мелочи.

В итоге возврат тендерного рефинанса составил 0.315 млрд. грн. (неделей ранее 0.195 млрд. грн.).



В итоге чистое размещение в 3-месячных депосертификатах составило 17.199 млрд. грн. (неделей ранее погашено 4.095 млрд. грн.).

Очень близкую сумму мы наблюдали 2 недели назад, но тогда еще была работа в одну сторону. Сейчас можно предположить, учитывая превышение погашения над размещением на прошлой неделе, что некоторые переразместились не сразу, а через неделю. В общем балансе за 2 недели пока изъятие лишней ликвидности из оборота продолжается.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 13.433 млрд. грн. (неделей ранее 17.895 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 30.947 млрд. грн, (неделей ранее 13.995 млрд. грн)



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 956.567 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 520.152 млрд. грн. (неделей ранее 518.455 млрд. грн.)



Расходы казначейства превысили доходы на 35.374 млрд. грн. (неделей ранее 23.223 млрд. грн.)

Расходы выросли, но остались в рамках привычных, даже ближе к средним.



За неделю было обналичено 4.616 млрд. грн. (неделей ранее 4.751 млрд. грн.)

Обналичка осталась на том же, несколько высоковатом, уровне. На этой неделе появилась информация от НБУ, что эта тенденция является сезонной и не вызывает беспокойства.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 0.86;

Продал – 401,58.

Наблюдаем снижение вторую неделю подряд. Несколько удивил всплеск спроса, а соответственно и объема интервенций, в пятницу. Обычно по пятницам объемы падают. Без этого всплеска результат был бы совсем скромным.



В целом, неделя получилась очень ровная и даже местами позитивная.