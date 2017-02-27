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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10643106441064510646

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 93
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
14%
13
37,00-37,50
45%
42
37,50-38,00
19%
18
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
6
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 15:20

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................17.07.2023...........18.07.2023
дата розрахунку................14.07.2023............17.07.2023
Євро...................................41,0483.................41,0812...+0.08%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1234 (вчера 1.1225)

Индекс доллара DXY в 15-00 99.88 (вчера 99.85).
Выходные прошли очень спокойно.

  flysoulfly написав:зерновая сделка с завтра фсьо. Интересно, наличный бакс отреагирует?

Я очень сомневаюсь, что наличные баксы нам везут кораблями в рамках зерновой сделки :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 15:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ihorsic написав:Розові п'ятисотки

Що за звір?
Дюрі-бачі
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