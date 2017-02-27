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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 лип, 2023 15:20
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................17.07.2023...........18.07.2023
дата розрахунку................14.07.2023............17.07.2023
Євро...................................41,0483.................41,0812
...+0.08%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1234
(вчера 1.1225)
Индекс доллара DXY в 15-00 99.88
(вчера 99.85).
Выходные прошли очень спокойно.
flysoulfly написав:
зерновая сделка с завтра фсьо. Интересно, наличный бакс отреагирует?
Я очень сомневаюсь, что наличные баксы нам везут кораблями в рамках зерновой сделки
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Додано: Пон 17 лип, 2023 15:24
ihorsic написав:
Розові п'ятисотки
Що за звір?
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