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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 лип, 2023 15:20
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................17.07.2023...........18.07.2023
дата розрахунку................14.07.2023............17.07.2023
Євро...................................41,0483.................41,0812
...+0.08%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1234
(вчера 1.1225)
Индекс доллара DXY в 15-00 99.88
(вчера 99.85).
Выходные прошли очень спокойно.
flysoulfly написав:
зерновая сделка с завтра фсьо. Интересно, наличный бакс отреагирует?
Я очень сомневаюсь, что наличные баксы нам везут кораблями в рамках зерновой сделки
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Додано: Пон 17 лип, 2023 15:24
ihorsic написав:
Розові п'ятисотки
Що за звір?
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Додано: Пон 17 лип, 2023 15:36
asti написав:
А почему же он не сможет, если дефицит торговли
уже более 10 млрд долларов за полгода!
Вот НБУ и закрывает этот дефицит по 37, пока есть чем закрывать. А если не будет чем, что тогда...??!
Нет, не верю я ни в 35 ни в 34...
И вы заблуждаетесь. Дефицит торговли с лихвой покрывается донатами. И ЗВР выросли на 10 млрд долларов и хватает спрос на валюту удержать.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 16:12
Донаты идут пока есть кому донатить. Донатить могут пока есть работа, которая позволяет имеет излишек денег. Разве что потом военные сами себе будут донатить. Тоже самое и про ЗВР. Это же помощь, а не собственные деньги полученные за счет внутреннего производства.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 16:14
flysoulfly
Наличный USD никак не отреагирует.
Нет никакой взаимосвязи между этими моментами.
Думаю, что наличный USD в ближайшее время будет только падать...
На продаже даже ниже 37,00 грн за наличный USD можем увидеть уже скоро...
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Victor8
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Додано: Пон 17 лип, 2023 16:16
є куда падати? яка причина? заробітчани приїхали з баулами зелено-філолетових?
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flyman
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Додано: Пон 17 лип, 2023 16:22
Сегодня продажа наличного USD в Киеве уже 37,15 грн.
Ну а наличные USD активно завозят банки в Украину по суше, т.к. авиа коридор закрыт. Сейчас это основной канал поступлений наличных USD в Украину.
До цифры 37,00 грн за наличный USD - рукой подать...
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Victor8
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Додано: Пон 17 лип, 2023 16:25
Victor8 написав:
До цифры 37,00 грн за наличный USD - рукой подать...
а5? уже ж недавно був ПА37, прабілі.
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flyman
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Додано: Пон 17 лип, 2023 16:27
flyman написав: Victor8 написав:
До цифры 37,00 грн за наличный USD - рукой подать...
а5? уже ж недавно був ПА37, прабілі.
Речь о том, что на продаже даже ниже 37,00 грн за наличный USD
можем увидеть уже скоро...
Покупка, местами уже давно ниже 37,00 грн за наличный USD.
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Victor8
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