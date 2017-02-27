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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10643106441064510646

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 93
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
14%
13
37,00-37,50
45%
42
37,50-38,00
19%
18
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
6
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 15:20

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................17.07.2023...........18.07.2023
дата розрахунку................14.07.2023............17.07.2023
Євро...................................41,0483.................41,0812...+0.08%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1234 (вчера 1.1225)

Индекс доллара DXY в 15-00 99.88 (вчера 99.85).
Выходные прошли очень спокойно.

  flysoulfly написав:зерновая сделка с завтра фсьо. Интересно, наличный бакс отреагирует?

Я очень сомневаюсь, что наличные баксы нам везут кораблями в рамках зерновой сделки :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 15:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ihorsic написав:Розові п'ятисотки

Що за звір?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 15:36

  asti написав:А почему же он не сможет, если дефицит торговли
уже более 10 млрд долларов за полгода!
Вот НБУ и закрывает этот дефицит по 37, пока есть чем закрывать. А если не будет чем, что тогда...??!
Нет, не верю я ни в 35 ни в 34...

И вы заблуждаетесь. Дефицит торговли с лихвой покрывается донатами. И ЗВР выросли на 10 млрд долларов и хватает спрос на валюту удержать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:12

Донаты идут пока есть кому донатить. Донатить могут пока есть работа, которая позволяет имеет излишек денег. Разве что потом военные сами себе будут донатить. Тоже самое и про ЗВР. Это же помощь, а не собственные деньги полученные за счет внутреннего производства.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:14

flysoulfly
Наличный USD никак не отреагирует.
Нет никакой взаимосвязи между этими моментами.
Думаю, что наличный USD в ближайшее время будет только падать...
На продаже даже ниже 37,00 грн за наличный USD можем увидеть уже скоро...
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:16

є куда падати? яка причина? заробітчани приїхали з баулами зелено-філолетових?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:22

Сегодня продажа наличного USD в Киеве уже 37,15 грн.
Ну а наличные USD активно завозят банки в Украину по суше, т.к. авиа коридор закрыт. Сейчас это основной канал поступлений наличных USD в Украину.

До цифры 37,00 грн за наличный USD - рукой подать...
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:25

  Victor8 написав:До цифры 37,00 грн за наличный USD - рукой подать...

а5? уже ж недавно був ПА37, прабілі.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:27

  flyman написав:
  Victor8 написав:До цифры 37,00 грн за наличный USD - рукой подать...

а5? уже ж недавно був ПА37, прабілі.

Речь о том, что на продаже даже ниже 37,00 грн за наличный USD можем увидеть уже скоро...
Покупка, местами уже давно ниже 37,00 грн за наличный USD.
Victor8
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