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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10644106451064610647

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 93
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
14%
13
37,00-37,50
45%
42
37,50-38,00
19%
18
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
6
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

вітаю
підскажіть, долари вже пора купувати?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:12

  flyman написав:є куда падати? яка причина? заробітчани приїхали з баулами зелено-філолетових?


- Вот, помню, осенью майоры с баулами так толкали лифт, что мы только успевали кеды шнуровать (с)
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:31

  Yuri_61 написав:вітаю
підскажіть, долари вже пора купувати?

Зачекайте 2-3 тижня буде самій раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:37

  Yuri_61 написав:вітаю
підскажіть, долари вже пора купувати?

Ниже 37.10 на продажу вряд-ли будет, осенью вверх на 38+
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