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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 лип, 2023 18:07
вітаю
підскажіть, долари вже пора купувати?
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Yuri_61
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Додано: Пон 17 лип, 2023 18:12
flyman написав:
є куда падати? яка причина? заробітчани приїхали з баулами зелено-філолетових?
- Вот, помню, осенью майоры с баулами так толкали лифт, что мы только успевали кеды шнуровать (с)
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Yuri_61
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Додано: Пон 17 лип, 2023 18:31
Yuri_61 написав:
вітаю
підскажіть, долари вже пора купувати?
Зачекайте 2-3 тижня буде самій раз.
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Додано: Пон 17 лип, 2023 18:37
Yuri_61 написав:
вітаю
підскажіть, долари вже пора купувати?
Ниже 37.10 на продажу вряд-ли будет, осенью вверх на 38+
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Додано: Пон 17 лип, 2023 23:08
Yuri_61 написав:
вітаю
підскажіть, долари вже пора купувати?
Дурні питання породжують дурні відповіді)
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Навуходоносор
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Додано: Пон 17 лип, 2023 23:52
2805 написав: Yuri_61 написав:
вітаю
підскажіть, долари вже пора купувати?
Зачекайте 2-3 тижня буде самій раз.
Якраз НБУ курс відпустить...😁😁😁
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Додано: Пон 17 лип, 2023 23:55
ihorsic написав:
Вісті з полів Дніпро.
Бакс білий 37.0-37.25
Синій 37.1-37.35
Розові п'ятисотки по 100500!!! 😃
Знали б американці що покупна спроможність їхньої валюти залежить від кольору паперу....
В ОАЭ уже давно зеленые доллары идут минус 10% от курса на табло.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 00:01
ihorsic написав:
Вісті з полів Дніпро.
Бакс білий 37.0-37.25
Синій 37.1-37.35
Розові п'ятисотки по 100500!!! 😃
Знали б американці що покупна спроможність їхньої валюти залежить від кольору паперу....
Киев
Белые 37.10-37.15
Синие 37.10-37.15
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