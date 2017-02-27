RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10645106461064710648>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 93
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
14%
13
37,00-37,50
45%
42
37,50-38,00
19%
18
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
6
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

вітаю
підскажіть, долари вже пора купувати?
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2550
З нами з: 30.09.15
Подякував: 328 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:12

  flyman написав:є куда падати? яка причина? заробітчани приїхали з баулами зелено-філолетових?


- Вот, помню, осенью майоры с баулами так толкали лифт, что мы только успевали кеды шнуровать (с)
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2550
З нами з: 30.09.15
Подякував: 328 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:31

  Yuri_61 написав:вітаю
підскажіть, долари вже пора купувати?

Зачекайте 2-3 тижня буде самій раз.
2805
 
Повідомлень: 109
З нами з: 20.07.10
Подякував: 435 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 18:37

  Yuri_61 написав:вітаю
підскажіть, долари вже пора купувати?

Ниже 37.10 на продажу вряд-ли будет, осенью вверх на 38+
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 536
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 23:08

  Yuri_61 написав:вітаю
підскажіть, долари вже пора купувати?

Дурні питання породжують дурні відповіді)
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2502
З нами з: 21.09.13
Подякував: 820 раз.
Подякували: 971 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 23:52

  2805 написав:
  Yuri_61 написав:вітаю
підскажіть, долари вже пора купувати?
Зачекайте 2-3 тижня буде самій раз.
Якраз НБУ курс відпустить...😁😁😁
asti
 
Повідомлень: 3396
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 23:55

  ihorsic написав:Вісті з полів Дніпро.
Бакс білий 37.0-37.25
Синій 37.1-37.35
Розові п'ятисотки по 100500!!! 😃
Знали б американці що покупна спроможність їхньої валюти залежить від кольору паперу....

В ОАЭ уже давно зеленые доллары идут минус 10% от курса на табло.
UA
 
Повідомлень: 7570
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1733 раз.
Подякували: 2111 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 00:01

  ihorsic написав:Вісті з полів Дніпро.
Бакс білий 37.0-37.25
Синій 37.1-37.35
Розові п'ятисотки по 100500!!! 😃
Знали б американці що покупна спроможність їхньої валюти залежить від кольору паперу....

Киев
Белые 37.10-37.15
Синие 37.10-37.15
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 536
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 06:41

За пів року держбюджет було виконано з дефіцитом 476,3 млрд грн, https://biz.censor.net/n3428755
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18401
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 10:09

  Victor8 написав:Сегодня продажа наличного USD в Киеве уже 37,15 грн.
Ну а наличные USD активно завозят банки в Украину по суше, т.к. авиа коридор закрыт. Сейчас это основной канал поступлений наличных USD в Украину.

До цифры 37,00 грн за наличный USD - рукой подать...

Нагадаю всім форумчанам просту "українську" аксіому.
Чим нижче впаде долар в Україні, тим вище потім відскочить.

Ще раз повторю свою суб'єктивну точку зору.
Ринку долара зараз і до закінчення війни не має. Є керований інтервенціями НБУ ситуативний курс обміну. Коливання +/- кілька десятків копійок - це ні про що. (подивіться на євро).
При таких розмірах зовнішньої допомоги та таких видатках на армію (велика частка в гривні на зарплату військовим) зміцнювати гривню по відношенню до долара - це як різати гілку на якій сидиш.
Відповідно готівковий курс навіть якщо "нирне" ниже офіційного, то максимум на 10-20 коп. Бо тоді банки стануть скуповувати дешевшу готівку у населення замість іти на МБ. (вже проходили)
Такий "фіксований" курс вічно тривати не може/не буде. (вже проходили $ по вісім). Як тільки він закінчиться, тут (і всюди) знову всі "завиють", що нас кинули (наї....ли). Це доведено історією.
Часові рамки фіксованого курсу спрогнозувати не може ніхто. Долар по 38-40-45 може бути аже взимку, а можливо тільки через 2 роки. Тому просто диверсифікуйте свої заощадження та йдіть працювати.
Realist
 
Повідомлень: 1569
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2548 раз.
Подякували: 1882 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 10645106461064710648>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3294, 3295, 3296
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32952 36273935
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лип, 2023 16:40
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 184, 185, 186
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1856 12938928
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 12:31
V2
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22904754
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.