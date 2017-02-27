RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10645106461064710648

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 93
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
14%
13
37,00-37,50
45%
42
37,50-38,00
19%
18
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
6
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:При таких розмірах зовнішньої допомоги та таких видатках на армію (велика частка в гривні на зарплату військовим) зміцнювати гривню по відношенню до долара - це як різати гілку на якій сидиш.

Видатки військовим таки скоротили, проте дефіцит прискорюється в рості:
Видатки на виплати військовослужбовцям зменшилися до 76 мільярдів за місяць, – Мінфін https://bin.ua/news/economics/economic/ ... vcyam.html
Як повідомлялося, за даними Мінфіну, дефіцит державного бюджету України у червні 2023 року зріс до 135,1 млрд грн з 88,3 млрд грн у травні та 32,6 млрд грн у квітні.
За даним Держказначейства, касові видатки держбюджету в червні збільшилися незначно - до 376,4 млрд грн із 364,7 млрд грн у травні та 295,8 млрд грн у квітні. Водночас надходження до загального фонду держбюджету знизилися до 133,7 млрд грн зі 184 млрд грн у травні та 162,8 млрд грн у квітні.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5989
З нами з: 19.04.12
Подякував: 86 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10645106461064710648
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3294, 3295, 3296
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32952 36273935
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лип, 2023 16:40
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 184, 185, 186
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1856 12938928
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 12:31
V2
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22904754
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.