Realist написав:При таких розмірах зовнішньої допомоги та таких видатках на армію (велика частка в гривні на зарплату військовим) зміцнювати гривню по відношенню до долара - це як різати гілку на якій сидиш.
Видатки військовим таки скоротили, проте дефіцит прискорюється в рості:
Видатки на виплати військовослужбовцям зменшилися до 76 мільярдів за місяць, – Мінфін https://bin.ua/news/economics/economic/ ... vcyam.html Як повідомлялося, за даними Мінфіну, дефіцит державного бюджету України у червні 2023 року зріс до 135,1 млрд грн з 88,3 млрд грн у травні та 32,6 млрд грн у квітні. За даним Держказначейства, касові видатки держбюджету в червні збільшилися незначно - до 376,4 млрд грн із 364,7 млрд грн у травні та 295,8 млрд грн у квітні. Водночас надходження до загального фонду держбюджету знизилися до 133,7 млрд грн зі 184 млрд грн у травні та 162,8 млрд грн у квітні.