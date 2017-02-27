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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10645106461064710648

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 95
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
14%
13
37,00-37,50
46%
44
37,50-38,00
19%
18
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:При таких розмірах зовнішньої допомоги та таких видатках на армію (велика частка в гривні на зарплату військовим) зміцнювати гривню по відношенню до долара - це як різати гілку на якій сидиш.

Видатки військовим таки скоротили, проте дефіцит прискорюється в рості:
Видатки на виплати військовослужбовцям зменшилися до 76 мільярдів за місяць, – Мінфін https://bin.ua/news/economics/economic/ ... vcyam.html
Як повідомлялося, за даними Мінфіну, дефіцит державного бюджету України у червні 2023 року зріс до 135,1 млрд грн з 88,3 млрд грн у травні та 32,6 млрд грн у квітні.
За даним Держказначейства, касові видатки держбюджету в червні збільшилися незначно - до 376,4 млрд грн із 364,7 млрд грн у травні та 295,8 млрд грн у квітні. Водночас надходження до загального фонду держбюджету знизилися до 133,7 млрд грн зі 184 млрд грн у травні та 162,8 млрд грн у квітні.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:09

Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
"Прямо по курсу" від Мінфін

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:34

  Ой+ написав:
  Realist написав:При таких розмірах зовнішньої допомоги та таких видатках на армію (велика частка в гривні на зарплату військовим) зміцнювати гривню по відношенню до долара - це як різати гілку на якій сидиш.

Видатки військовим таки скоротили, проте дефіцит прискорюється в рості:
Видатки на виплати військовослужбовцям зменшилися до 76 мільярдів за місяць, – Мінфін https://bin.ua/news/economics/economic/ ... vcyam.html
Як повідомлялося, за даними Мінфіну, дефіцит державного бюджету України у червні 2023 року зріс до 135,1 млрд грн з 88,3 млрд грн у травні та 32,6 млрд грн у квітні.
За даним Держказначейства, касові видатки держбюджету в червні збільшилися незначно - до 376,4 млрд грн із 364,7 млрд грн у травні та 295,8 млрд грн у квітні. Водночас надходження до загального фонду держбюджету знизилися до 133,7 млрд грн зі 184 млрд грн у травні та 162,8 млрд грн у квітні.

- Горілка подорожчала.
- Тато буде менше пити?
- Ні, діти будуть менше їсти.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:Горілка подорожчала.

Не за баром:
УРЯД ПЛАНУЄ ПІДНЯТИ ЦІНИ НА АЛКОГОЛЬ: ВИНА ПОДОРОЖЧАЮТЬ НА 60%, ВІСКІ НА 25% https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/urjad-planu ... na-25.html
Таким чином мінімальні роздрібні ціни пропонують підняти:
на горілку та лікеро-горілчані вироби – на 13%;
віскі, ром та джин – 25%;
коньяк (бренді) – 11-12%;
звичайні вина – на 62%,
ігристі вина – на 28%,
сидр, пері, вермути, інші зброджені напої з міцністю до 22% – на 61-71%.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:43

  Ой+ написав:
  flyman написав:Горілка подорожчала.

Не за баром:
УРЯД ПЛАНУЄ ПІДНЯТИ ЦІНИ НА АЛКОГОЛЬ: ВИНА ПОДОРОЖЧАЮТЬ НА 60%, ВІСКІ НА 25% https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/urjad-planu ... na-25.html
Таким чином мінімальні роздрібні ціни пропонують підняти:
на горілку та лікеро-горілчані вироби – на 13%;
віскі, ром та джин – 25%;
коньяк (бренді) – 11-12%;
звичайні вина – на 62%,
ігристі вина – на 28%,
сидр, пері, вермути, інші зброджені напої з міцністю до 22% – на 61-71%.

Шок на 2 дня, а потом забудем, какая была старая цена. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 13:01

  Ой+ написав:
  flyman написав:Горілка подорожчала.

Не за баром:
УРЯД ПЛАНУЄ ПІДНЯТИ ЦІНИ НА АЛКОГОЛЬ: ВИНА ПОДОРОЖЧАЮТЬ НА 60%, ВІСКІ НА 25% https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/urjad-planu ... na-25.html
Таким чином мінімальні роздрібні ціни пропонують підняти:
на горілку та лікеро-горілчані вироби – на 13%;
віскі, ром та джин – 25%;
коньяк (бренді) – 11-12%;
звичайні вина – на 62%,
ігристі вина – на 28%,
сидр, пері, вермути, інші зброджені напої з міцністю до 22% – на 61-71%.

авор законопроекта любит коньяк и недолюбливает обычные вина.
vitaliiangel
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