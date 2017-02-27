Додано: Вів 18 лип, 2023 16:59

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................18.07.2023..........19.07.2023

дата розрахунку................17.07.2023...........18.07.2023

Євро...................................41,0812................41,1506...+0.17%

Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1253 (вчера 1.1234)



Индекс доллара DXY в 15-00 99.71 (вчера 99.88).

Спокойствие на рынках сохраняется.

.........................................

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 липня 2023 року, до державного бюджету

залучено 5 719 102 416,65 грн.

Из них:

- до 02.10.2024 - 441 дн. - 18,30% - 22 003 266,18 грн;

- до 15.01.2025 - 546 дн. - 18,90% - 2 459 891 547,71 грн;

- до 18.02.2026 - 945 дн. - 19,75% - 3 237 207 602,76 грн - резервные.

Сегодня облигации размещались совсем без фанатизма. Было предложено всего 3 гривневых выпуска, все в весьма ограниченных количествах. Валютные не предлагались.

Впервые за долгое время "резервные" облигации не только вырвались в лидеры по объему, но и объем заявок по ним превысил скромный лимит более, чем вдвое.

Спрос на полуторалетние бумаги также оказался весьма приличным, здесь присутствовал торг. Удовлетворены были только заявки с минимальной доходностью, коих по количеству оказалось менее половины. При этом объемы отклоненных заявок не впечатляют.

Самый короткий выпуск, а это тоже более года, спросом не пользовался.