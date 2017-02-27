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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10644106451064610647

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.6 5 96
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
14%
13
37,00-37,50
47%
45
37,50-38,00
19%
18
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
6
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 15:21

  flyman написав:- Горілка подорожчала.

Зараз у тренді канабіс
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 16:59

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................18.07.2023..........19.07.2023
дата розрахунку................17.07.2023...........18.07.2023
Євро...................................41,0812................41,1506...+0.17%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1253 (вчера 1.1234)

Индекс доллара DXY в 15-00 99.71 (вчера 99.88).
Спокойствие на рынках сохраняется.
.........................................
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 липня 2023 року, до державного бюджету
залучено 5 719 102 416,65 грн.
Из них:
- до 02.10.2024 - 441 дн. - 18,30% - 22 003 266,18 грн;
- до 15.01.2025 - 546 дн. - 18,90% - 2 459 891 547,71 грн;
- до 18.02.2026 - 945 дн. - 19,75% - 3 237 207 602,76 грн - резервные.
Сегодня облигации размещались совсем без фанатизма. Было предложено всего 3 гривневых выпуска, все в весьма ограниченных количествах. Валютные не предлагались.
Впервые за долгое время "резервные" облигации не только вырвались в лидеры по объему, но и объем заявок по ним превысил скромный лимит более, чем вдвое.
Спрос на полуторалетние бумаги также оказался весьма приличным, здесь присутствовал торг. Удовлетворены были только заявки с минимальной доходностью, коих по количеству оказалось менее половины. При этом объемы отклоненных заявок не впечатляют.
Самый короткий выпуск, а это тоже более года, спросом не пользовался.
Сибарит
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  #<1 ... 10644106451064610647
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