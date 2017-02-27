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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лип, 2023 15:26
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................19.07.2023..........20.07.2023
дата розрахунку...............18.07.2023...........19.07.2023
Євро..................................41,1506................41,0117...-0.34%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1215 (вчера 1.1253)
Индекс доллара DXY в 15-00 100.30 (вчера 99.71).
Над минимумом немного приподнялись.
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Сибарит
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