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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лип, 2023 15:26
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................19.07.2023..........20.07.2023
дата розрахунку...............18.07.2023...........19.07.2023
Євро..................................41,1506................41,0117...-0.34%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1215 (вчера 1.1253)
Индекс доллара DXY в 15-00 100.30 (вчера 99.71).
Над минимумом немного приподнялись.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 20:36
bamper написав:
Игорь Алексеевич
питання ще раз: якщо в країні всі чудово заробляють, чому ВВП на душу населення в 2,5 рази менший ніж у Гренландії, де 80% території це лід? відповідайте чітко на питання, а не знову змінюйте тему на спортлайф та ресторани.
Бо в наших батьків вкрали час і не дали можливості здобути капітал. Тільки останніх 30 років в нас можна сколотити капітал , до того тільки парт верхівка мала таку можливість . По Гренландії в них коли почалась свобода і капіталізм ? 1992? Ні . От і відповідь
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Додано: Сер 19 лип, 2023 21:31
75stasstas75 написав: Yuri_61 написав:
вітаю
підскажіть, долари вже пора купувати?
Ниже 37.10 на продажу вряд-ли будет, осенью вверх на 38+
Ситуация, которая сейчас складывается по курсу всё больше начинает напоминать мне то, что происходило в 2009-13 годах, когда курс болтался чуть выше 8-ми...))
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Додано: Сер 19 лип, 2023 23:08
Зернова угода закінчилась… відповідно реальний курс в обмінках … гривня буде девальвувати
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Додано: Сер 19 лип, 2023 23:37
Якийсь технічний збій чи реально 4 коменти за день на гілці?
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Додано: Чет 20 лип, 2023 01:29
asti написав: 75stasstas75 написав: Yuri_61 написав:
вітаю
підскажіть, долари вже пора купувати?
Ниже 37.10 на продажу вряд-ли будет, осенью вверх на 38+
Ситуация, которая сейчас складывается по курсу всё больше начинает напоминать мне то, что происходило в 2009-13 годах, когда курс болтался чуть выше 8-ми...))
только быть в 2009 и быть в 2013 это две большие разницы.
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