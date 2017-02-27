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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10644106451064610647

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 99
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
13
37,00-37,50
46%
46
37,50-38,00
19%
19
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:26

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................19.07.2023..........20.07.2023
дата розрахунку...............18.07.2023...........19.07.2023
Євро..................................41,1506................41,0117...-0.34%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1215 (вчера 1.1253)

Индекс доллара DXY в 15-00 100.30 (вчера 99.71).
Над минимумом немного приподнялись.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:36

  bamper написав:Игорь Алексеевич
питання ще раз: якщо в країні всі чудово заробляють, чому ВВП на душу населення в 2,5 рази менший ніж у Гренландії, де 80% території це лід? відповідайте чітко на питання, а не знову змінюйте тему на спортлайф та ресторани.

Бо в наших батьків вкрали час і не дали можливості здобути капітал. Тільки останніх 30 років в нас можна сколотити капітал , до того тільки парт верхівка мала таку можливість . По Гренландії в них коли почалась свобода і капіталізм ? 1992? Ні . От і відповідь
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 21:31

  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:вітаю
підскажіть, долари вже пора купувати?
Ниже 37.10 на продажу вряд-ли будет, осенью вверх на 38+
Ситуация, которая сейчас складывается по курсу всё больше начинает напоминать мне то, что происходило в 2009-13 годах, когда курс болтался чуть выше 8-ми...))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 23:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зернова угода закінчилась… відповідно реальний курс в обмінках … гривня буде девальвувати
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 23:37

Якийсь технічний збій чи реально 4 коменти за день на гілці?
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 01:29

  asti написав:
  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:вітаю
підскажіть, долари вже пора купувати?
Ниже 37.10 на продажу вряд-ли будет, осенью вверх на 38+
Ситуация, которая сейчас складывается по курсу всё больше начинает напоминать мне то, что происходило в 2009-13 годах, когда курс болтался чуть выше 8-ми...))


только быть в 2009 и быть в 2013 это две большие разницы.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 02:21

  Kravec_5 написав:Якийсь технічний збій чи реально 4 коменти за день на гілці?

На гілці Привату останній запис у суботу 8 липня.
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