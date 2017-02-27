Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................19.07.2023..........20.07.2023 дата розрахунку...............18.07.2023...........19.07.2023 Євро..................................41,1506................41,0117...-0.34% Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1215 (вчера 1.1253)
Индекс доллара DXY в 15-00 100.30 (вчера 99.71). Над минимумом немного приподнялись.
bamper написав:Игорь Алексеевич питання ще раз: якщо в країні всі чудово заробляють, чому ВВП на душу населення в 2,5 рази менший ніж у Гренландії, де 80% території це лід? відповідайте чітко на питання, а не знову змінюйте тему на спортлайф та ресторани.
Бо в наших батьків вкрали час і не дали можливості здобути капітал. Тільки останніх 30 років в нас можна сколотити капітал , до того тільки парт верхівка мала таку можливість . По Гренландії в них коли почалась свобода і капіталізм ? 1992? Ні . От і відповідь
Kravec_5 написав:Якийсь технічний збій чи реально 4 коменти за день на гілці?
На гілці Привату останній запис у суботу 8 липня.
Много работы появилось. Теперь несколько курсов у американца. Народ начинает пересматривать свои сбережения по годам выпуска и через лупу ищет грибок и далее всё запихивает в тумбу привата. А приват отдаёт ещё хуже, вот и сидят под отделениями ждут инкассацию и смотрят, что привезли.