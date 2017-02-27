а хто з вас перейшов або переходить з фіату на корипту?
квартири за крипту продають?
бо мені здається, що скоро не буде ходіння готівкових грошей ніде у світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лип, 2023 12:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а хто з вас перейшов або переходить з фіату на корипту?
квартири за крипту продають?
бо мені здається, що скоро не буде ходіння готівкових грошей ніде у світі
Додано: Чет 20 лип, 2023 13:44
Yuri_61 адепт шаурми?
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