RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10645106461064710648

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 100
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
13
37,00-37,50
47%
47
37,50-38,00
19%
19
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 12:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а хто з вас перейшов або переходить з фіату на корипту?
квартири за крипту продають?
бо мені здається, що скоро не буде ходіння готівкових грошей ніде у світі
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2552
З нами з: 30.09.15
Подякував: 328 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 13:44

Yuri_61 адепт шаурми? https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/shurma-zhan ... abash.html

Заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма озвучив на донорській конференції у Лондоні ініціативу, яка нібито допоможе подолати корупцію в Україні та залучити інвестиції – необхідно просто «скасувати готівку». Екс-глава ради реформ Марія Барабаш розкритикувала Шурму і, як мінімум, засумнівалася у його компетенції.
DmitryZP
 
Повідомлень: 4261
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 14:32

  DmitryZP написав:Yuri_61 адепт шаурми? https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/shurma-zhan ... abash.html

Заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма озвучив на донорській конференції у Лондоні ініціативу, яка нібито допоможе подолати корупцію в Україні та залучити інвестиції – необхідно просто «скасувати готівку». Екс-глава ради реформ Марія Барабаш розкритикувала Шурму і, як мінімум, засумнівалася у його компетенції.

до чого тут крипта?

Якщо мова про, то з Вікі:

CBDC - A central bank digital currency is a digital currency issued by a central bank, rather than by a commercial bank.

Цифровая валюта центрального банка (Central bank digital currency, CBDC) (также называемая цифровая фиатная валюта или цифровые базовые деньги)

Крипту ти можеш дома майнити. І це зовсім інша історія.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31968
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1521 раз.
Подякували: 2675 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 10645106461064710648
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3294, 3295, 3296
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32957 36276239
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лип, 2023 12:51
Yuri_61
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1862 12939855
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лип, 2023 15:47
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22904891
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8714)
20.07.2023 14:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.