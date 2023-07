Додано: Чет 20 лип, 2023 14:32

DmitryZP написав: Yuri_61 адепт шаурми? https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/shurma-zhan ... abash.html



Заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма озвучив на донорській конференції у Лондоні ініціативу, яка нібито допоможе подолати корупцію в Україні та залучити інвестиції – необхідно просто «скасувати готівку». Екс-глава ради реформ Марія Барабаш розкритикувала Шурму і, як мінімум, засумнівалася у його компетенції. адепт шаурми?

до чого тут крипта?Якщо мова про, то з Вікі:CBDC - A central bank digital currency is a digital currency issued by a central bank, rather than by a commercial bank.Цифровая валюта центрального банка (Central bank digital currency, CBDC) (также называемая цифровая фиатная валюта или цифровые базовые деньги)Крипту ти можеш дома майнити. І це зовсім інша історія.